【育兒分享】小S女兒在家突脫衣爆哭 求助法師驚悉真相：被7個跟

▲ 小S本來都不信邪，後來不得不相信。

育有3女的台灣女星小S（徐熙娣），日前在節目中自爆其中一名女兒在1歲多時突脫衣爆哭，求助法師驚悉真相被7個跟，引起網民熱議。

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小S日前在節目《小姐不熙娣》中分享道，女兒1歲左右時，平常是可以準時到房間睡覺的孩子，某天卻開始哭鬧不願意進房，一直用手指著房間裡說「有人」，後來某次她因為要錄影，於是把女兒交給徐媽媽照顧，沒想到接到徐媽媽來電，驚恐地說小朋友莫名地把衣服脫光，還一邊大哭一邊四處亂衝，狀態相當失控。

▲ 小S與丈夫育有3女。

後來徐媽媽覺得事情不簡單，就找來相熟的法師到家裡，進行「收驚」法事，結果對方說小S女兒被7個靈纏住，原本小S直說「不可能」，沒想到收完驚之後，女兒真的就恢復正常，小S親眼見到後，才相信世界上有靈異之事。

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為什麼小S突然會將往事提起，原來台灣的KOL咪妃在去年8月榮升媽媽，她在節目上談起育兒辛酸，透露最近寶寶正值睡眠倒退期，每次哄睡都只能睡30分鐘，小S就好奇詢問：「有沒有請法師來看？」所以小S才分享自己的經驗。

「收驚」是民間相信人會生病是因為魂魄失散所導致，所以需要收回魂魄才能病癒。尤其嬰兒的身體與魂魄尚未緊密結合，魂魄容易受到驚嚇而離開身體，因此會無端夜啼或經常生病，閩南話俗稱「拍著驚」、「驚到」，必須及時收驚才能恢復正常。

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責任編輯︰王明芳