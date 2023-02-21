【行為教養】Viu TV主持2歲半兒吃飯耍足一小時 爸爸用一個「玩具」即解決不合作問題

▲ Viu TV主持2歲半兒子吃飯耍足一小時 聰明爸爸用一個「玩具」即解決不合作問題 。

ViuTV節目主持家媛不時在社交平台分享與2歲半兒子(薯B)的生活點滴，近日她分享一個也是不少家長經常遇到的問題，就是小朋友不肯坐定吃飯，家媛最後使用一件無人不識的小法寶，幾天時間即令薯B由一餐飯要吃一小時，期間出現「含飯」、「玩食物」、「要人餵」、「放腳上枱」及「坐唔定」等情況，變成乖乖15分鐘自動自覺把飯吃光光，帖文一出，不少家長留言值得參考。



家媛在社交平台發文分享近期令她與丈夫、外傭姐姐都感到很頭痛的情況，就是兒子薯B食飯超級不合作，出現「含飯、罷食、玩食物、要人餵、放腳上枱、坐不定」等情況，每餐飯都「玩」近一小時，之後丈夫參考網上其他家長經驗，買了一個30分鐘的「沙漏」計時器，如果薯B在沙漏滴完之前，仍是吃不完飯，使會收走飯碗，如果30分鐘之內，薯B可以吃完飯菜，即有果汁做獎勵。

家媛形容薯B初頭幾日也無視「沙漏」存在，

照攬住碗飯玩，又唔食，到夠鐘收走就爆喊，但近幾日，又忽然間明白玩法，餐餐都快靚正15分鐘自己清曬，真係給媽媽最好的情人節禮物。

家媛特別整合出6個值得家長注意的要點:

1)正餐前唔好食零食

2)食飯不要講說話

3)放定杯果汁在沙漏旁邊

4)吃不完時要請小朋友自己以將碗飯還給家長 不要強行收走

5)獎勵要每餐都有，而且要夠吸引力

6)整事很好玩，完成後有獎勵，而不是一個懲罰。



最後一個竅門是家媛發現沙漏可選擇與獎勵杯同色系，增加事件的連貫性，讓小朋友知道做得好會有獎勵，可更有推動力:

每次做到、做得好，我們都會讚佢Good Boy!再與他手指公對手指公打印，現在他食飯食得好、執玩具執得快、在他指定便盆大小便後，都會好開心伸出手指公，要與全屋人打手印。



以上內容經家媛授權刊登。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳