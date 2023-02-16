【港珠澳大橋】香港口岸旅檢大樓出租率不足六成　帳委會委員簡慧敏促產業署主動調整

▲ 簡慧敏指，產業署應該因應邊境管制站獨特的運作模式制訂詳細指引。(受訪者提供)

立法會政府帳目委員會昨日就審計報告發表建議。新加入立法會政府帳目委員會委員的簡慧敏指，產業署應該因應邊境管制站獨特的運作模式制訂詳細指引；港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的可供出租的處所中，只有不足六成已經租出或佔用，促產業署應主動作出相應調整。

簡慧敏主責的章節是《審計署署長第七十九號報告書》第 4 章「政府產業署對一般用途聯用辦公大樓和聯用設施的管理」。她指，2019年政府決定除了位於香港國際機場和紅磡車站的兩個邊境管制站以外，其餘 12 個邊境管制站應列為政府聯用設施，並會陸續交由產業署管理，例如安排保安、清潔和場地管理工作。產業署分別於2020年和2022年接手港珠澳大橋香港口岸和香園圍邊境管制站的物業管理工作。

帳委會關注到產業署過去的管理經驗主要在政府聯用大樓，未有管理邊境管制站的經驗，兩者運作存有很大差別，然而產業署仍主要參照有關聯用大樓合約管理的指引來處理聯用設施。故此帳委會認同審計報告建議，產業署應該因應邊境管制站獨特的運作模式制訂詳細指引，以監察管理、運作及保養承辦商的表現。她提到，香園圍口岸首周開放，停車場車位已供不應求，預約系統未能有效處理，產業署在幾日後總算亡羊補牢，調整停車場管理措施及加快處理附近私人土地的臨時停車場申請。

旅檢大樓出租偏低未能善用

另一方面，審計報告發現港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的58個可供出租的處所中，在2022年6月只有不足六成已經租出或佔用，當中有二十多個處所是自啟用以來從未租出。10個用作「飲食及附屬設施」的處所，只得2個租出，8個空置。她認為，隨著恢復通關，旅檢大樓應地盡其用，更好地服務旅客，若遲遲未能租出，產業署應主動作出相應調整，要為旅客對香港帶來良好的第一印象，盼產業署交代最新情況。

帳委會亦注意到，產業署監察管理服務的方法之一是向用戶部門派發問卷，不管是政府聯用大樓或是邊境管制站的聯用設施，都是透過人手派發及收回問卷，由十多名員工輸入資料。她認為，「需要『智慧政府』以電子化方式提高效率，更需要『一個政府』的心態，各用戶部門積極回應產業署，才能讓監察機制得以有效運作」。

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責任編輯：區綽彥