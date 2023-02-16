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【外遊注意】曼谷河濱夜市Asiatique3月底推迪士尼展區　設Marvel、彼思等4大主題區

社會 17:45 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

曼谷河濱夜市Asiatique3月底推迪士尼展區，設Marvel、彼思等4大主題區。（官網圖片）

港人旅遊熱點曼谷又有新景點，亞洲最大型的曼谷河邊夜市Asiatique，將於3月24日至7月31日推出華特迪士尼100周年展區，有約4個主題區，包括迪士尼、彼思動畫、Marvel及星球大戰等，詳情及門票售價有待公布。

Asiatique其母公司Asset World昨（15日）宣布，藉著夜市開幕10周年，將投資8億泰幣以「快樂每一天」為主題進行翻新，預計場地將不再局限於夜晚經營，將提早至日間開放，翻新將按3大方向發展，包括節日村、最大型的餐飲集中地及生活市集，當中焦點是與華特迪士尼合作，推出全新期間限定展區，以紀念華特迪士尼公司成立了100周年，設有4個主題區包括迪士尼、彼思動畫、Marvel及星球大戰等，展區詳情有待公布，官方僅稱門票將不日發售。

新計劃亦會開設大型美食市集，計劃場內的一號和二號倉庫，將聚集曼谷各地的餐廳和泰國各地的街頭食品攤販，同時開設大型購物中心Big C，將遊客歡迎的產品和紀念品匯集其中。 

至於生活市集則會引進跳蚤市場，開於家居裝飾和園藝，以及復古產品等店舖。 提供的創意活動將根據節日和季節而變化，而遊客可以全年享受音樂活動、購物、藝術、復古產品、健康產品和食品，在一個地方滿足不同年齡層的不同生活方式。

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責任編輯：陳麗娜

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