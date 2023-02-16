【流水落花】鄭秀文陸駿光出席大學分享會　導演賈勝楓：Sammi是最適合人選

▲ （左起）導演賈勝楓、鄭秀文、陸駿光。

鄭秀文、陸駿光及導演賈勝楓早前到香港科技大學出席電影《流水落花》分享會，與大學生分享拍攝點滴。

作為科大舊生的賈勝楓重返母校，電影《流水落花》更於第29屆香港電影評論學會大獎中獲評為「推薦電影」，為母校爭光的他表示既緊張又開心，而Sammi也希望透過這次分享讓更多年輕人認識這部電影，了解電影背後的意義。

Sammi回饋香港電影



活動先由主持人發問，提到Sammi這次是零片酬接拍，她表示一直很感恩在香港電影圈留下多套作品，自己獲得太多，希望能回饋香港電影。

她感恩表示：「我唔識做幕後、唔識做導演、唔識製作電影，今次好似上天跌咗個機會俾我去做番少少嘢，同埋真係好想身體力行去支持香港新晉導演。每個行業 都需要有新力量先可以令件事有延續，所以今次能夠同新晉導演合作我覺得係一個相當好嘅機會。」

同時，Sammi亦補充，選擇這份劇本是故事沒刻意煽情，可是有某些場景觸動人心，讓她有很大的震撼。

她說：「一睇到份劇本我揾嚟搵去都搵唔到自己，覺得係一個好大嘅機會俾自己去嘗試唔同嘅角色，而導演都無刻意將天美姨姨神化，呢個角色表面同內心有好大反差，一開始佢都唔係帶住天使心去做，但當佢回顧嘅時候，原來佢所做嘅或者呢D小朋友留低俾佢嘅，都係咁有價值，都係感人嘅大愛。」

Sammi是最適合人選



導演賈勝楓則透露，寫劇本的時候已敲定了男女主角，雖然之前未曾接觸過Sammi，但覺得對方是最適合的人選：「佢外表好堅強但內心有溫柔嘅一面，呢反差就係天美姨姨需要嘅元素，我覺得除咗Sammi無其他人能演呢個角色。」

至於選擇陸駿光做男主角，導演表示之前兩人曾合作，剛好當時準備這部電影，言談間發現他本身的性格就跟「彬叔叔」的性格很相似，所以落實找他演出。

陸駿光與小孩子融洽



陸駿光在戲中與小孩子相處融洽，他笑言如果十年前找他拍的話他一定「搞唔掂」：「其實我以前好怕同小朋友相處，因為我自己都係小朋友，而且以前演開嘅角色令小朋友見到我成日喊，直到姪仔姪女出世後，我先開始了解點同小朋友相處。」

他亦表示這部電影沒有特別深刻的場次，因為對他來說能夠做男主角又能和Sammi演對手戲，他覺得機會難得，所以整部電影都很深刻。



分享會中學生們踴躍發問，活動結束後依然討論不斷。最後，3人與場內觀眾拍攝大合照留念，為活動畫上完美句號。

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