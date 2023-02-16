【減肥大作戰】飲咖啡提神易墮致肥陷阱　營養師推介5款健康早餐飲品

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）推介5款健康早餐飲品。

咖啡是很多人早上的提神飲品，不過當中所含的奶泡、忌廉、糖等等，都是脂肪和熱量的來源。香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy），向TOPick分享了一些可以替代咖啡的健康早餐飲品，美味而且有助提神，對身體也不會造成負擔。

1.暖/凍檸檬水

Kathy表示，個人最喜愛及推介的就是暖/凍檸檬水。很多人都認為檸檬水和水沒有分別，甚至抗拒這款飲品，其實加入了檸檬，營養就大大不同。

檸檬含有豐富維他命C，一種天然高效抗氧化劑，可以延緩衰老，有美白功效，更可以促進體內膠原蛋白增生，具美肌作用；同時亦可增強抵抗力。

工作壓力大、情緒緊張的時候，身體會大量製造腎上腺數，這個過程中會大量消耗維他命C，飲檸檬水可以補充身體所需，而不加糖的檸檬水熱量非常低，不會致肥。她提醒，檸檬水不要熱飲，因熱水會破壞檸檬中的維他命C，對身體的正面效果大大降低。

2.暖/凍檸檬茶

如果是非常倚賴咖啡提神的朋友，可以選擇暖/凍檸檬茶。檸檬茶的咖啡因含量比較低，有助舒緩突然停止飲用咖啡而引致的不適，例如頭痛頭暈、沒精打采的狀態，繼而讓身體慢慢地擺脫對咖啡因的依賴。

3.水果脫脂奶昔

至於嗜甜的朋友，Kathy推介水果脫脂奶昔，例如香蕉、士多啤梨及藍莓等等，水果含有天然果糖，無需添加額外糖分。

她舉例，只需半隻新鮮香蕉，加入半杯脫脂牛奶，使用攪拌機打成香蕉奶昔，便可享用。香蕉經人體消化後會迅速轉化為葡萄糖，為上班族提供所需的能量，而且具飽腹感，含有豐富膳食纖維，可以促進腸道蠕動，更可以平衡體內鉀鈉水平，有助調節血壓，維持身體健康。

4.蔘茶

蔘茶不含脂肪，不會致肥，用人蔘片沖熱水即成，更具有提高神經系統活動能力，可改善疲勞。早上喝一杯，可以提升集中力，幫助應付繁忙工作。

5.綠茶

新鮮綠茶質具有抗氧化功效和降低膽固醇的作用，有助保持身體健康。對於想要減少咖啡因攝取量的人而言，綠茶含有少量咖啡因，可以幫助他們慢慢減低對咖啡因的依賴。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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責任編輯：羅嘉欣