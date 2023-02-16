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【體内除濕】春季濕重易引起腸胃及皮膚病　中醫教5招健脾祛濕+按穴養生

保健美顏 18:24 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

春季濕重易引起腸胃及皮膚病，中醫教5招健脾祛濕+按穴養生。

「百病濕為首」，濕重容易令人出現嗜睡、胸悶、頭痛、痰多、多面油、無食慾、水腫、大便稀爛、睡不安寧等症狀，亦容易令皮膚痕癢、濕疹、主婦手無限輪迴復發。這個時候不應飲用滋陰、進補湯水，可用健脾祛濕5部曲按摩穴位，輕鬆除濕養生。

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健脾祛濕5部曲

人體好多病症都是由濕邪引起，身體有濕，就算吃再多補品都是徒勞無功。想祛濕並不是單靠喝一碗祛濕湯就能了事，飲食、起居生活細節都不能忽略：

  • 少吃生冷

生冷及寒涼食物以及愛吃油膩、偏鹹及偏甜等肥甘厚味等，也會加重脾胃負擔，就會使水液代謝受影響，以致濕氣積聚。宜飲食清淡而富營養，少吃多餐，多喝室溫或暖飲料。

  • 多吃健脾食物

適量進食粗糧如米飯、番薯、薯仔、白扁豆、薏米、淮山等健脾食材，赤小豆、黃豆、黑豆都有健脾祛濕功效，可按體質適量食用。

  • 每天飲米水

用紅米、白米及薏米煮成的米水，有健脾祛濕的功效，我們建議的米水配方屬性平和，任何體質人士均適合飲用，每天一杯米水，有助強健脾胃，驅走濕氣。

  • 動起來

常躲在冷氣房坐著不動，冷氣會令身體汗液未能透發，濕氣容易積聚於體內，久坐不動亦會令體內水液流動速度減慢，宜不時起來動一動，平日做適量運動及曬太陽，亦有助身體排汗祛濕。

  • 避免「外濕」

濕重日子可以使用抽濕機減低室內濕度，淋雨、洗澡後沒有立即抹乾身體、洗頭後頭髮還未乾透便入睡等情況都會增加濕邪入體的機會，記得保持乾爽。

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5個祛濕養生穴位

中醫理論認為「脾主運化」，脾的主要功能為運化水濕，不但食物需要通過脾胃來運化，身體內的液體也要經由脾來代謝排濕，如果脾虛，或後天飲食不節、嗜吃生冷食物而損傷脾胃，會導致水濕滯留；水濕太多，令脾滯而無力運化，所以祛濕首重健脾。

健脾祛濕除靠飲食外，平日多按以下五個穴位都有幫助，按法為每個穴位以拇指指腹以陰力按揉約2-3分鐘，或者趁洗澡時用絲瓜瓤輕擦穴位亦可。

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撰文 : 梁尹倩（Cinci） 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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