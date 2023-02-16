【童樂居案】稱替男童作伸展助入睡　前女職員虐兒罪成候判

▲ 稱替男童作伸展助入睡，前女職員虐兒罪成候判。（陳麗娜攝）

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中45歲前女職員涉將2歲男童的雙腳壓向他的頭部，早前於九龍城裁判法院否認虐兒罪，案件經審訊後，今（16日）被裁定罪成。裁判官裁決時指，被告辯稱替男童做伸展運動助入睡，說法不合邏輯，有違常理，形容被告當時對男童所做的動作「陰濕」。被告還押至3月2日判刑，以候背景報告。

被告周翠英（現47歲），被控於2021年12月14日在旺角香港保護兒童會內，身為超過16歲而對1名2歲男童B負有管養責任的人，故意襲擊或忽略男童B。

裁判官裁決時指，被告自辯時稱她當時先後將男童B的雙腳壓至面前是替B伸展運動，以協助B入睡。裁判官指，被告當時快速將B的腳部壓至B面前，而且動作只有1組，事前亦未有熱身便進行伸展運動，未能幫助B入眠。

裁判官指，從閉路電視片段可見，被告捉着B的腳部時，B曾有抗拒，其間被告亦曾留意到另1名職員正想進入房間，於是停止動作。被告隨後迅速及連貫地將B的腳推向B的面前，B亦有揮動雙手，並推開自己的腳。

裁判官指，當時睡房內亦有其他小朋友，未明被告為何只替B作伸展運動，指被告的抗辯理由不合邏輯，有違常理。裁判官指，B當時明顯抗拒，只是面對成年人而無力反抗，最後亦不敵被告的力度，裁定虐兒罪罪成。

代表律師求情時指，本案與一般虐兒案動作不相類同，被告犯案後難以再從事幼兒教育工作，已是很大的懲罰，冀法庭處以非監禁式刑罰。

裁判官指，被告違反誠信，案發時對B所做的動作「陰濕」，這均屬本案嚴重之處，即時監禁在所難免，將被告還押至3月2日判刑，以候索取背景報告。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟