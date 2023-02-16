【想見你】18歲閃嫁初戀情人兩年後離婚　柯佳嬿敢勇於追愛再婚成幸福人妻

▲ 柯佳嬿近日憑電影《想見你》再度人氣急升。

相隔逾3年，原班人馬演出的電影版《想見你》上周公映，隨即登上新片開畫票房冠軍，票房報捷外，亦令三位主角再度人氣急升。

當中38歲的女主角柯佳嬿一人分飾兩角，戲中的黃雨萱敢於追求愛情的女生，而戲外的柯佳嬿同樣敢愛敢恨，其愛情經歷如一部劇集般精采！

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▲ 柯佳嬿一人分飾兩角。（劇照）

柯佳嬿演技出眾

在電影版《想見你》裡，許光漢與柯佳嬿再次一人分飾兩角，於不同時空追逐愛 。

早於2019年播映的台劇《想見你》中，柯佳嬿由17歲女高中生「陳韻如」，演至27歲輕淑女「黃雨萱」，能夠把兩個角色的不同面貌呈現得非常清晰，令觀眾在跳躍不斷的故事時間線上仍保持分析力。

柯佳嬿更憑此劇而再度封金鐘視后，演技無容置疑。

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星探發掘入行

現年38歲的柯佳嬿，在入行前曾經擔任幼稚園老師，在搭捷運期間被星探相中，邀請其拍攝周杰倫的MV《楓》繼而入行，多年來被指外形與氣質跟桂綸鎂相似。

入行後，柯佳嬿主力參演影視作品，包括電影《艋舺》、《擺渡人》、《血觀音》，以及劇集《小資女孩向前衝》等，更憑劇集《必娶女人》首度獲封金鐘視后。

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第一段婚姻失敗

至感情生活方面，入行前柯佳嬿曾於18歲那年，跟初戀男友結婚，但婚姻僅維持2年。

她曾坦言當時年紀小，對婚姻毫無概念，只是一時魯莽，與男友說起便決定註冊結婚，後來又因性格不合而分手。不過柯佳嬿從沒後悔：「青春本來就是沒甚麼理由的，能回頭看就是喜劇。」

入行後，柯佳嬿在拍攝第一部電影作品《一年之初》時，與柯宇綸結緣，戀情維持了2年10個月，同樣因了解而分開。

▲ 柯佳嬿與柯宇綸拍戲而結緣，戀情維持了2年多。

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情路多番受挫

後來，她因劇集《比賽開始》戀上比她年輕5歲的演員王柏傑，相戀時柯佳嬿曾在節目《康熙來了》上揚言：「到世界未日都不會（分手）。」

可惜最後因為男方愛喝酒，女方曾多次提出分手，到最後王柏傑因不捨戀情曾割脈輕生。

而每次戀愛和分手，柯佳嬿大方承認，她曾說：「談戀愛就是談戀愛，分開就好好分開。既然我們很好，被拍到就承認。分開了被問，我就會回說，『對，我們是分開了』。對我而言，我就是講出實際的狀況而已。」

直到2012年，柯佳嬿因參演電視劇，而與同劇男演員謝坤達傳出戀聞。

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坤達式浪漫

及至2015年，柯佳嬿獲封金鐘視后時首度公開感謝男友。二人相戀5年後於2017年底宣布已註冊結婚，並在翌年9月舉行婚禮。

經歷過一次失婚以及數次戀愛失敗，坤達之所以能夠與柯佳嬿步入禮堂，全因為二人都同樣追求平淡簡單的幸福。

柯佳嬿曾表示：「這段感情相處都很自然，不用處心積慮也不用費力想要做甚麼，很舒服自在。」

▲ 柯佳嬿為知性美女生。

鏡頭前的坤達沉默寡言，不過柯佳嬿卻被這種「坤達式浪漫」吸引，她曾在訪問中稱，被打動全因對方懂她。

原來坤達會如偶像劇般製造浪漫「情節」，當柯佳嬿在國外拍劇時，打開窗簾一刻，會見到丈夫站在對面的街角。

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