【47人初選案】區諾軒稱負責選舉論壇事宜　借用《蘋果日報》場地辦論壇

▲ 區諾軒稱負責選舉論壇事宜，借用《蘋果日報》場地辦論壇。（程志遠攝）

47人初選案中16人否認串謀顛覆國家政權罪，區諾軒續以控方證人身分作供。區表示負責初選論壇事宜，包括擬定流程及聯絡媒體等，初選論壇最終借用《蘋果日報》場地舉行，蘋果錄製後交由數間媒體同步播放，選舉開支申報則由民主動力負責。

控方指，在初選提名期過後，在2020年6月底至7月初共舉行了6場初選論壇。區承認負責籌備論壇，憶述3月時戴耀廷建議找《蘋果日報》及其他媒體合作，區指經聯絡後《蘋果日報》答允借出場地舉辦初選論壇，其後網台「城寨」、「D100」及網媒《立場新聞》亦同意合辦。

區與各媒體代表開會磋商後，決定由《蘋果日報》負責錄製影片，並由上述媒體同步播放。 區稱，論壇流程是參考立法會選舉論壇後擬定的。區表示，會上討論過應否申報選舉開支。區指於6月9日記者會上，曾表達過不希望以「35+」名義舉辦論壇，但最後決定沿用，並交由民主動力安排候選人申報事宜。

控方首先播放九龍西初選論壇影片，出席者包括本案被告劉偉聰、何啟明、黃碧雲，以及已認罪的被告岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、馮達浚等人。片段顯示，論壇流程包括開場介紹、自由搏擊、嘉賓提問、特選片段搶答、網民提問及總結共6個環節。

片段顯示，黃碧雲自介時稱有朋友提醒她小心被重點招呼，她則視為一個溝通機會。於「自由搏擊」環節中，黃被多名候選人狙擊。其中，馮達浚問及黃對議會抗爭和帶肢體突入議會的看法，黃稱議會抗爭不能避免，但肢體衝突有限制，馮炮轟黃花了8年時間「捐山窿」，又問及黃未來是否願意當選後與他「一齊衝」，黃高呼「一齊衝！希望一齊贏」；當劉澤鋒質問黃是否懂得唱《願榮光歸香港》時，黃稱「我哋一齊唱」，其間有被告忍俊不禁，黃則低頭專注看犯人欄的螢幕。

何啟明表示進入議會後，會要求徹查其中學師弟、科大生周梓樂墜樓死亡事件，又指面對極權不斷打壓，反抗是唯一出路。

劉偉聰指，希望議會戰線可裏應外合，又認為法治未死，但司法獨立受司法人員推薦委員會所限制，議會應改革委員會。

審訊明（17日）續。

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記者：陳曉欣