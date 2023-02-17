【特首政策組】洪雯提醒關鍵在協調各局　加強與國內外智庫合作

▲ 選委界議員洪雯曾任中央政策組高級研究主任。（資料圖片）

作為特首智囊團的「特首政策組」去年底正式成立，不少人會將其與過往的中央政策組比較。曾任中策組高級研究主任、選委界議員洪雯認為，特首政策組與中策組應有所區別，包括要協調各局，加強與本地及國內外智庫合作。

洪雯提到，新政策組關鍵在協調各局，認為無論是以前的中策組，或是今天的特首政策組，與各政策局之間沒有上、下級的關係，「如何造就一個橫向的協調，比較困難。」洪雯說︰

以往我們直接在特首之下，每當有政策建議，就會上交特首，再由特首轉交各政策局。這種情況下，令各政策局覺得是政策組透過特首下壓政策，最後令政策組與各政策局之間關係緊張。此外，非公務員及公務員之間存在着文化隔閡，導致處理與各局的關係變得異常重要，希望新的特首政策組在疏理各局關係方面，多加留意。

另外，洪雯又認為，新政策組要加強與本地及國內外智庫合作。她希望，政策組一方面可以透過本地智庫吸收政策建議，同時也要透過智庫，培養長期關注香港政策問題的人才。亦需於國內和國外智庫建立長期穩定的合作關係。

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責任編輯：林曉君