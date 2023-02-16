  • 17°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【猝死危機】25歲比利時足球門將猝死　飛身救出12碼後昏迷不治

健康 18:17 2023/02/16

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

25歲比利時足球門將猝死，飛身救出12碼後昏迷不治。

球壇傳出噩耗！比利時守門員Arne Espeel上周六（11日）在比賽中猝死，終年25歲。而他死前，正救出對手球隊一記12碼。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】火鍋湯底如「嘌呤池」引痛風　營養師推薦痛風人士火鍋清單

綜合外國媒體報道，效力於Winkel Sport B的25歲球員Arne Espeel，在比利時一場地區次級聯賽中與Westrozebeke對壘。Winkel Sport B當時領先2:1，而對手球隊則獲得一個12碼機會。

Arne Espeel在救出12碼後，突然在球場內倒地不起。醫護人員即場為他進行急救，並使用上心臟除顫器，惟他在送院後證實不治。Arne Espeel的死訊震驚球壇，而球會在Arne Espeel身亡後發出聲明，表示對其離世感到沉痛哀悼，並致以深切慰問其家人。而當局已於周一（13日）為Arne Espeel進行驗屍，以確認其死因。

拆解7種猝死徵兆

家庭醫生陳欣湄亦分享案例，指有位患者近日從鬼門關前救回一命，該名患者突然感到不適，遂前往醫院檢查，發現心臟血管堵塞90%，需要接受心導管手術，幸好最終「大步檻過」。她指出，其實在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前7種可能發生的徵兆：

  • 心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；
  • 臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；
  • 經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；
  • 劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；
  • 身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；
  • 胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積；
  • 無症狀。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 心肌梗塞 心臟病 運動員 醫生 足球 比利時

最高瀏覽

【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
17:50 2023/02/15
【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
10:28 2023/02/15
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
【贍養費】離婚10年再婚5年前夫無間斷付贍養費　 花紅兩成給前妻還贈新車
15:59 2023/02/15
【贍養費】離婚10年再婚5年前夫無間斷付贍養費　 花紅兩成給前妻還贈新車