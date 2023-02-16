【猝死危機】25歲比利時足球門將猝死　飛身救出12碼後昏迷不治

▲ 25歲比利時足球門將猝死，飛身救出12碼後昏迷不治。

球壇傳出噩耗！比利時守門員Arne Espeel上周六（11日）在比賽中猝死，終年25歲。而他死前，正救出對手球隊一記12碼。

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綜合外國媒體報道，效力於Winkel Sport B的25歲球員Arne Espeel，在比利時一場地區次級聯賽中與Westrozebeke對壘。Winkel Sport B當時領先2:1，而對手球隊則獲得一個12碼機會。

Arne Espeel在救出12碼後，突然在球場內倒地不起。醫護人員即場為他進行急救，並使用上心臟除顫器，惟他在送院後證實不治。Arne Espeel的死訊震驚球壇，而球會在Arne Espeel身亡後發出聲明，表示對其離世感到沉痛哀悼，並致以深切慰問其家人。而當局已於周一（13日）為Arne Espeel進行驗屍，以確認其死因。

拆解7種猝死徵兆

家庭醫生陳欣湄亦分享案例，指有位患者近日從鬼門關前救回一命，該名患者突然感到不適，遂前往醫院檢查，發現心臟血管堵塞90%，需要接受心導管手術，幸好最終「大步檻過」。她指出，其實在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前7種可能發生的徵兆：

心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；

臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；

經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；

劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；

身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；

胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積；

無症狀。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣