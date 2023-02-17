【新四十二章】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

▲ 「哈比女強人」鄺潔楹大談演藝與創業心得。

TVB小花鄺潔楹（Judy）在劇集《新四十二章》演前世是雙兒的蘇子瑜，劇中造型鮮明，不但戴上浮誇爆炸假髮，還穿著七彩顏色的服飾，只要有「蘇子瑜」之場口必定搶盡焦點。

Judy接受TOPick訪問時稱，花了一段時間才適應造型，還憶起試造型當天，以為有演員得罪監製：「記得當天在化妝間見到爆炸頭假髮，心想誰得罪了監製，原來就是我本人！」

身高屬「哈比一族」的她直言初時感憂慮，正所謂「冇咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」，擔心個子比例更顯奇怪：「本身條件已非優越，但開心出來效果不錯，很多幕後工作人員也喜歡，說我carry得到。」

▲ Judy與江嘉敏於《新四十二章》有不少搞笑場口。

【明星理財】鄺潔楹疫下連創3個品牌 開Pop-Up店月售千塊曲奇有秘訣

跳出框框 成就解鎖

今次角色對Judy來說可謂大突破，除了造型上跳出斯文女神的框框，還首次演武打戲份兼且吊威也，但以上的「處女初體驗」難度不及演喜劇高：「拿捏喜劇的力度很難，擔心太過誇張，認真又怕出來效果不佳，幸得攝影師一直給很多意見。」

對於今次的成就解鎖，Judy略嫌不夠喉：「可以再解鎖多一些！以我理解雙兒武功非常高強，貼身保護小寶。初時心想『死啦要打得好勁』，上了兩個月功夫堂，學習鞭錘、踢腿，吊威也都練了數個星期。」

▲ （陳慧安 攝）

向陳豪取經

豈料收到劇本後，看到《新四十二章》前15集只有點穴的場口，令她有感失落：「不過，監製說不要看小點穴，需要很精準。他說得對，點穴真的不容易，其中一幕配合威也從天跳下來再點穴，這個shot拍了廿多次武指師傅才收貨！」

她續解釋稱：「從鏡頭真的感覺到這一下點穴有沒有力，看回以前的武功片，點穴點得好看絕不容易。」

拍攝長達5個月之久，一眾演員經過個半月後已融入劇組氣氛。尤其與前輩的關係拉近距離，她常向男主角的陳豪取經，對方亦慷慨給予不少意見。劇集播出後，她坦承留意住網絡的反應，自己每集均有追看，事後還跟其他演員「賽後檢討」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【新四十二章】鄺潔楹教江嘉敏「港女冧仔大法」 周嘉洛騷肌謙稱：身形不算好

陳維冠「御用演員」

《七公主》、《新四十二章》以及剛拍攝完成的新劇《羅密歐與祝英台》，均由監製陳維冠主理，三度合作成為對方的「御用演員」。

Judy坦言開心又榮幸，大讚對方是位鬼主意多多、天馬行空的監製，最重要是陳維冠監製從不將演員定型。

她回憶說：「很驚訝他可以在我身上看到如此多潛能，由《七》揀選我玩劍擊；今次揀我打功夫做雙兒；《羅》演一個跟自己不同，很情緒化、性格冷酷的角色。每次也要重新去想，演戲究竟是甚麼一回事！」

Judy飲水思源，謹記多得陳維冠監製才走進正劇的世界，坦言很感恩：「有時身高規限了我演不同類型角色，比如警察已演不到，很難說服警察如此矮小！以前有想過自己是否只能做『御用妹妹』，但至今也未演過楚楚可憐的角色，反而想試一下。」

監製對她的評價，原來第一次合作已獲對方讚揚演技自然：「可能是客套說話，自己看回演出有些場口覺得自己可以做得更好。慢慢接觸戲劇世界後，懂得演繹角色而非背對白，經過了一段時間才參透到這個意思。」她趁機向監製自薦，未來若再開劇希望再能參與其中。

最新影片推介：蔡國威專訪

【我要做業主2】鄺潔楹跟家人2千呎豪宅曝光 Judy贏在起跑線斥900萬首置上車

「哈比」女強人

別看「哈比Judy」細細粒，但內藏一顆女強人的事業心，擁有餅店、服裝以及健身室三瓣生意，涉獵範疇極廣。如今參與劇集比以往多，就算懂分身述也難以兼顧，究竟Judy如何管理她的時間表？

她直言「時間是擠出來」，寧願睡少一點去做喜歡的事，繼而苦笑：「賺錢真的很難！家人做生意的，他們說餅店生意頂盡賺5位數，從生意角度認為這盤生意很蝕。可能我們這一代的年輕人不是追求金錢，而是享受當中的過程，還有優越感來自別人對你作品的認同。」

雖然餅店有員工幫手，但pop-up store擺檔也會親力親為當店長，聽到回購客人的讚許，比起賺錢更有滿足感。

至於會否開設實體餅店，她表示暫未有此打算，慨嘆租金難以負擔，但若將來不再活躍於幕前，她也想開設一間dream cafe。

▲ （陳慧安 攝）

細細粒野心大

Judy於2020年與經營酒吧的富二代男友Ricky Yung相戀，拍拖兩年多感情穩定。她不像「雙兒」般屬小鳥依人的女友：「沒有刻意去想感情事，我是一個不喜歡停下來的人，愛將時間排得滿滿，人生才活得充實。別看我細細粒，其實野心很大，現階段還有精力就是想去衝。」

幸得男友的支持，讓她能好好建立屬於自己的事業：「要有屬於自己的空間，我不是『戀愛腦』的人，沒怎樣去想太多感情事，曾有同事問我究竟有沒有拍拖！現階段我覺得心滿意足，目前的步伐我覺得很OK。」

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

女神不再派福利？

她目前將重心放在演藝事業上，盼望未來的演藝路可以走得更遠、走得更好。

但不少宅男仍然津津樂道是當年Judy主持旅遊節目，她最初就是憑《3日2夜》一炮成名，更連任4輯當主持，令其人氣急升。

適逢香港與台灣已通關，她想再度參與旅遊節目拍攝，尤其重返第一次拍攝之地的台灣：「近3年專注在拍劇上，年輕時的自己比較嘈，未知再做主持會不會呈現別的感覺給觀眾呢？」

Judy唯一肯定的是，在鏡頭前沒勇氣再穿泳裝，原因竟與被「睇蝕」無關！她稱：「隨著年紀增長，時常擔心肚子著涼入風，現在很會養生。加上穿水著要捱餓，見到工作人員吃東西，自己沒法吃，不是太開心。」

▲ Judy連任4輯《3日2夜》主持。（影片截圖）

兩招減肥秘訣

Judy強調自己並非「1米7」女神，亦不是天生「瘦底」，體重曾高達120磅，對身形管理需花多點精力。

她嘗試過多種減肥方法，捱餓不但令身體變得虛弱，更不是減磅的最佳方案，「試過兩個星期晚上6時後不進食，但有點辛苦。捱餓不是減肥的好例子，現今不再只有瘦至現骨才是美，作為藝人有責任帶出正確訊息給大眾。」

Judy大方分享兩招獨門「不反彈」減肥秘方，首先是大量喝水，水能加速新陳代謝，有效排出體內毒素，消除水腫的功效，既顯著又健康。

所以，第二個減肥小貼士就是每早自製detox飲料，配合個人喜好製作蔬果汁，有效促進腸道蠕動排毒。由於屬性寒涼，她提醒女士避免在月經期間飲用。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

場地：Trois Cafe中環店

記者：馮雪怡

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R