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《幪面超人BLACK》特別版八達通紀念珍藏套裝　全球限量5000套

休閒消費 18:40 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

《幪面超人BLACK》特別版八達通紀念珍藏套裝

睽違超過30年的超人氣作品《幪面超人BLACK》早前以全新姿態《BLACK SUN》重新回歸，黑日和影月的再度甦醒又一次燃起全城對特攝皇牌《幪面超人BLACK》的熱烈追捧。

為將這份跨越30年的熱潮延續及滿足粉絲收藏周邊的慾望，超人氣動漫代理商—羚邦集團將隆重推出特別版八達通紀念珍藏套裝，並採用半透明卡面設計，以黑日及影月半透明剪影呈現幪面超人「敵我同源」的不破傳統。

隨卡附送黑日及影月變身腰帶造型戒指及掛頸繩，極具收藏價值之餘又可作為時尚配飾，瞬間變身最型拉打迷。紀念套裝全球限量5,000套，將於2月8至21日於Ani-Mall獨家預售！

與此同時，羚邦集團更乘勢推出４大《幪面超人BLACK》聯乘商品，由折疊收納箱、螺絲批工具套裝、萬用刀至不鏽鋼保溫杯一應俱全，每件均印有《幪面超人BLACK》的Logo及標誌性象徵，絕對是拉打迷專屬，型格兼實用的精製家品。有興趣的拉打迷要搶先入手，就要於2月8至21日於Ani-Mall及7仔預購訂購。

全球限量5,000套：《幪面超人BLACK》八達通紀念珍藏套裝
即日起至2月21日Ani-Mall獨家預售
預購網站：按此

《幪面超人BLACK》 折疊收納箱 (1)

數量有限售完即止

《幪面超人BLACK》自1987年推出以來，兩位主角黑日及影月在影集中如光隨影的戰鬥姿態以及敵我同源的皇道傳統想必已深深刻印在每位拉打迷的心中。

為將《幪面超人BLACK》的主題完美還原，特別版八達通設計上採用半透明卡面，並以剪影刻畫出潛伏於光與影中的兩位主角。套裝內的黑日及影月變身腰帶造型戒指，將腰帶實物化，更附上掛頸繩，具收藏意義又能盡顯拉打迷時尚成熟的一面。數量有限，售完即止，發貨日期預計為2023年6月中旬。

《幪面超人BLACK》特別版八達通紀念珍藏套裝

每套售價：398元

內含：《幪面超人BLACK》特別版八達通採用半透明卡面設計，呈現黑日及影月的剪影特效黑日及影月變身腰帶戒指連掛頸繩鍊。

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Ani-Mall除獨家推出特別版八達通外，亦精心準備4大聯乘商品，勢將《幪面超人BLACK》的型格魅力融入日常生活中：

  • 折疊收納箱，不但能夠收藏光與影的周邊，亦能夠摺疊收藏，絕對是拉打迷的家居恩物；
  • 螺絲批工具套裝，工盒上印有黑日變身腰帶，在筆杆上更有黑日的Logo，螺絲批款式多至24款，仿如幪面超人般百般武藝；
  • 萬用刀，在功能設計上包含開罐器、小刀、木鋸等多達11款實用工具，同時附有黑日及影月的形象，手握刀柄便能感受到光與影的力量。
  • 不鏽鋼保溫杯，杯身印有標誌性的黑日變身腰帶，寬口設計可直接放入外賣杯，保熱更保冷。

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