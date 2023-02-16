【外傭索償】外傭稱遭僱主因姦成孕索償　稱曾遭男僱主妻子要求墮胎

▲ 外傭稱曹男僱主因姦成孕後誕女，入稟區域法院要求賠償。資料圖片

外傭涉於入職後首日起遭男傭主多次非禮後強姦，遭女傭主發現懷孕後，被要求墮胎。涉事外傭昨(16日)入稟區域法院，指控男傭主涉違反《性別歧視條例》，要求賠償9.1萬元分娩費用等，並要求法庭聲明被告曾作出歧視行為。入稟狀指，該男僱主曾被控強姦等4罪，惟最終獲撤控。

原告人為外傭，答辯人為沈承林（譯音）。

入稟狀指，原告於2021年2月8日至5月8日間，受聘為答辯人外傭。答辯人的妻子於同年2月9日晚上，要求原告替答辯人刮痧及按摩，其間答辯人撫摸原告大腿，原告嘗試呼喚答辯人妻子，以及阻止答辯人不果，並繼續遭答辯人撫摸。

及後的4天內，原告分別遭答辯人三度非禮，其間答辯人兩度趁原告睡覺時撫摸及非禮下體，又曾在廚房內撫摸原告胸部，直至原告向答辯人妻子大叫方停止。原告其間原打算離職，但因無力償還中介費而取消念頭。

及至約2月16日或17日的下午，答辯人將原告推至梳化上強姦，原告於一周後感到食慾不振，答辯人妻子遂與她到診所求診，並發現懷孕。原告遂向答辯人妻子透露遭答辯人強姦，惟被要求墮胎。

原告最終於5月8日在外傭組織協助下離開答辯人住所，及於11月誕下女兒。原告事後曾報警，答辯人被控強姦等4罪，惟最後獲撤控。

原告曾向平機會投訴，但對方因事隔逾1年而停止調查。原告指答辯人作為違反《性別歧視條例》，遂入稟法院要求頒令宣告被告曾作出該些歧視行為，並要求被告賠償其本應賺取的工資、9.1萬元醫院分娩費用及其他與懷孕相關費用，以及就其精神及心理傷害等作賠償。

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記者：梁錦麟