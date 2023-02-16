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【暫停供應】活力午餐暫停供應兩日午餐 校長煩惱：臨時點搵後備包底？

親子 18:39 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

為中小學供應午餐的午膳供應商「活力午餐」早前因人手不足，導致多間學校學生未能按時午膳，更有學校投訴飯盒質素出現問題。活力午餐向學校發出通知，經過審慎考慮，決定於2月20日及21日暫停供應兩次，並强調學生的健康是活力午餐的首要關注。

位於黃大仙區的中華基督教基華小學陳章華校長表示，學校已用活力午餐多年，學校9成學生都用活力午餐，以往基本上沒有出現過問題，也沒有同學反映味道等問題。不過，上星期有在飯盒發現異物，學校已經立即寫信向活力午餐反映問題，

陳校長續稱，今天中午已經收到消息，指活力午餐有機會暫停下周的午餐供應，學校同事已經積極商量對策。直至傍晚大約6點，學校正式收到活力午餐正式通知，指下周一、二暫停供應午餐，雖然暫停兩日，但都要盡力想辦法解決，

雖然學校下周一剛好放假，但星期二的午膳都要解決，點叫家長自備呀？點搵後備包底呀？係咪應該搵間後備提供先呀？

他解釋，如果要求家長自備午餐，未必所有家長都有能力做到，因此不是完善的解決方法，最好的方法是找到一間供應商「包底」。

責任編輯：鄺嫻

 

 

食用安全 午餐 小學

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