【電話騙案】去年電話騙案達2,831宗按年升1.5倍　失款10.8億元24名騙徒落網

▲ 去年電話騙案達2,831宗按年升1.5倍，失款10.8億元24名騙徒落網。（黃傑偉攝）

警方商業罪案調查科於今個月11日至15日，針對電話詐騙案件展開拘捕行動，行動中拘捕24名詐騙集團成員。

商業罪案調查科總督察黎美儀指，於2018至2021年電話騙案數字徘徊於600至1,200宗，但2022年警方接到2,831宗，較2021年1,140宗大幅增加1,691宗，升幅1.5倍。當中電話騙案佔一成，而下半年情況特別嚴峻，7成電話騙案發生於6至12月，全年牽涉電話騙案損失達10.8億元，較2021年升33%。

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犯案手法方面，仍以「猜猜我是誰」與「假冒官員」為最流行，分別佔46%及54%，「假冒官員」騙案共損失9.6億元，而猜猜我是誰損失佔1.1億元。「猜猜我是誰」雖然損失金額較少但於下半年案件有明顯上升，由第1至第2季百多宗升至第3季494宗，而第4季達760宗，手法包括致電受害人訛稱為其親友繼而索取保釋金，而騙徒手法更轉移冒認其他角色，包括受害人同事、僱主或生意夥伴以騙取受害人信任，繼而要求將款項轉至指定戶口。

商業罪案調查科署理高級警司陳偉基指，鑑於2022年下半年騙案升幅急劇上升，商業罪案調查科經過深入調查及分析後鎖定54個涉案戶口，並於本年2月11至15日展開拘捕行動，行動中拘捕14男10女，包括集團1名主腦、1名骨幹成員及11個傀儡戶口持有人並檢取100萬元現金及一批名貴手錶。

54個戶口當中21個戶口於過去清洗黑錢超過1.2億元，大部分為電話騙案得益，共拘捕11名傀儡戶口持有人，包括6男5女，年齡介乎25至75歲，被捕人涉嫌被數百至數千元利誘賣出戶口作非法用途，警方呼籲市民要管理好私人戶口，不要租借于不法集團，否則會有機會觸犯法例誤墮法網。至於其餘33個戶口牽涉一個本地犯罪集團以「猜猜我是誰」手法犯案。

商業罪案調查科高級督察陸鴻基指，一個本地詐騙集團於去年7月起開始運作至今約半年，以「猜猜我是誰」詐騙，至目前為止警方已發現有70多人受騙，被騙去323萬元，集團成員會冒認餐廳、酒樓、零售業或管理公司高層，訛稱公司需要現金周轉等理由，繼而要求將款項存至指定戶口，金額由2,500元至單一最大損失一名餐廳職員被騙去20萬元，當受害人過數後，詐騙集團成員會以櫃員機方式迅速將錢提走，職員往往會於與騙徒失聯後或公司高層聯絡後方知受騙。手法曾於過往出現，但於近期又再盛行。

警方經深入調查後，迅速鎖定該集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人身份。稍後並以串謀行騙及洗黑錢罪名作出拘捕行動，共拘捕13人，包括8男5女，年齡介乎23至65歲，包括11名傀儡戶口持有人、一名骨幹成員及主腦。案中主腦負責購買俗稱太空卡的電話卡及處理騙款，而骨幹成員負責操控傀儡戶口及處理騙款，傀儡戶口持有人則供應戶口于詐騙集團處理犯罪得益。行動中於被捕人車上及住處檢獲大批証物，包括銀行卡、電話卡、智能手機、銀行文件及9.1萬元現金。警方相信已瓦解一個本地詐騙集團。

警方提醒市民，若接到自稱雇主或生意夥伴來電，聲稱需要現金周轉，極有可能是騙徒來電，市民應保持冷靜不要即時答應要求，應盡快聯絡當事人作核實，而若接到自稱內地公安或警方執法人員電話，市民不要輕易交出個人銀行及登入資料，應聯絡相關部門以作核實，真實執法人員不會要求市民交出個人資料，及要求將款項存入指定戶口，如若有懷疑可致電18222防騙熱線，或登入防騙伺服器作評估。

警方強調，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年。而洗黑錢一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉