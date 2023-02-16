【唱好香港】國際調解院籌備辦公室今成立　李家超：體現國家對港信任和支持

▲ （左起）國際調解院籌備辦公室主任孫勁博士、外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源和律政司司長林定國主持國際調解院籌備辦公室揭牌儀式。(政府新聞處圖片)

國際調解院籌備辦公室的今日成立，成立儀式於香港法律樞紐舉行。特首李家超指，在香港設立國際調解院籌備辦公室，充分體現國家對香港的信任和支持；香港專業服務能為全球法律和爭議解決服務作出的貢獻，又透露特區將積極參與推展建立國際調解院。



多位《關於建立國際調解院的聯合聲明》簽署國的政府官員以及本地政要，包括來自法律界和主要爭議解決機構的代表，均出席了成立儀式。中共中央政治局委員、國務委員王毅為籌備辦公室的成立致信。外交部部長秦剛、《聯合聲明》簽署國各國代表、李家超、外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源，以及律政司司長林定國均在成立儀式上致賀辭。

▲ 李家超透露，特區將積極參與推展建立國際調解院。(政府新聞處圖片)

李家超視像致辭指，在香港設立國際調解院籌備辦公室，充分體現三個特點，國家對香港的信任和支持；香港在「一國兩制」下的獨特優勢；香港專業服務能為全球法律和爭議解決服務作出的貢獻。他透露，特區將積極參與推展建立國際調解院，作為以調解解決國際爭議的國際組織，特區政府會全力支持籌備辦公室，開展和組織國際公約談判和建立國際調解院的籌備工作。



林定國視像致辭表示，籌備辦公室在香港特區成立，充分體現了國家大力支持香港在「一國兩制」下保持獨特地位，建立國際調解院對香港作為國際法律和爭議解決服務中心的長遠發展極為重要，特區政府一定會盡最大努力協助籌備辦公室的工作。律政司期待並將支持國際調解院的最終成立，以推動及應用調解以解決各類國際爭議。

國際調解院籌備辦公室是根據中國與有關國家在去年所簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》，在香港成立，以開展建立國際調解院的籌備工作。籌備辦公室的成立是推動以和諧友好的方式通過調解解決國際爭議的一項重大國際倡議。國際調解院預計是一個由各方共同協商建立的常設多邊政府間國際組織，並為解決國際爭端提供友好、靈活、經濟、高效的調解服務，為和諧及和平的國際關係作出貢獻。籌備辦公室主任為孫勁博士，並將組織建立國際調解院公約的國際談判及推動國際調解的應用。

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責任編輯：區綽彥