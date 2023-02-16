▲ 【暫停供應】「活力午餐」下周一二暫停供應 有小學校長不排除改為半日上課。

為中小學供應午膳供應商「活力午餐」早前因人手不足，導致多間學校學生未能按時午膳，更有多間學校投訴飯盒有問題，今日(16日)活力午餐向學校發出通知，經過審慎考慮，決定於2月20日及21日暫停供應兩次，並强調學生的健康是活力午餐的首要關注。

不少本地的中小學都受到影響，而學校都即時啟動應變措施，其中選用了「活力午餐」的聖公會德田李兆強小學温志揚校長就此事回覆Topick記者時表示活力午餐事前沒有跟學校溝通：「明白近日多負面新聞，但對於活力事前在未有與學校溝通之下而作出此安排感到突然及遺憾。學校只剩一個上課天去作出應變，太倉卒。」

温志揚校長表示學校正商討應變方案，並與家教會保持聯絡，現在有機會可能會在法團校董會及教育局的批准下，改為半日上課。若要維持全日上課，家長及學生需要自備午膳，學校也會聯絡附近食肆協助學生訂飯。

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將軍澳循道衛理小學林德育校長回應Topick記者指，活力午餐並非其學校的飯盒供應商，而其校內家長在早前發生學童飯後不適事件，已主動到學校進行抽樣試食，並到課室了解飯盒質素，對於今次「活力午餐」突然暫停供應午餐，林校長說

這次要麻煩家長幫忙處理，可以的話就自行為學生準備午餐，其次要向不同供應商尋求協助，如果也找不到供應商，或者要提早放學，就好像疫情時期一樣。而供應飯盒的隱定性肯定是一個重要的招標考慮因素。



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責任編輯:許珞珩