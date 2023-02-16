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熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
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趙學而音樂會優先門票15分鐘火速售罄　明天加推門票回應樂迷支持

娛樂 19:03 2023/02/16

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

學而答謝歌迷支持。

由香港業餘管弦樂團攜手Hong Kong Marketing主辦的《趙學而 x 香港業餘管弦樂團音樂會》將於復活節假期（4月10日）假伊利沙伯體育館舉行。

音樂會門票今日（2月16日）早上11時於KKTIX 優先發售，僅15分鐘便被熱情歌迷搶光。

學而答謝歌迷向主辦方爭取加推，主辦機構有見及此於明天（2月17日）13:00加推優先發售。

撰文 : TOPick柴犬出動

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音樂會 歌手 趙學而

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