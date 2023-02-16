趙學而音樂會優先門票15分鐘火速售罄 明天加推門票回應樂迷支持 娛樂 19:03 2023/02/16 分享： 分享： 熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 ▲ 學而答謝歌迷支持。 由香港業餘管弦樂團攜手Hong Kong Marketing主辦的《趙學而 x 香港業餘管弦樂團音樂會》將於復活節假期（4月10日）假伊利沙伯體育館舉行。 音樂會門票今日（2月16日）早上11時於KKTIX 優先發售，僅15分鐘便被熱情歌迷搶光。 學而答謝歌迷向主辦方爭取加推，主辦機構有見及此於明天（2月17日）13:00加推優先發售。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】Anson Lo腰患風濕痛飲阿媽靚湯進補 教主有意進軍飲食界【有片】 今日 13:03 【MIRROR成員】Anson Lo腰患風濕痛飲阿媽靚湯進補 教主有意進軍飲食界【有片】 【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌 承認曾擔心不再「在一起」【有片】 12:05 2023/01/30 【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌 承認曾擔心不再「在一起」【有片】 【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】 15:54 2023/02/14 【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】 你可能感興趣 【MIRROR成員】Anson Lo腰患風濕痛飲阿媽靚湯進補 教主有意進軍飲食界【有片】 今日 13:03 【MIRROR成員】Anson Lo腰患風濕痛飲阿媽靚湯進補 教主有意進軍飲食界【有片】 【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌 承認曾擔心不再「在一起」【有片】 12:05 2023/01/30 【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌 承認曾擔心不再「在一起」【有片】 【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】 15:54 2023/02/14 【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】 音樂會 歌手 趙學而