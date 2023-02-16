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【大學發展】嶺大校長鄭國漢8月退休　回顧任內「大風大浪下保護學生學習環境」

社會 21:55 2023/02/16

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

嶺南大學今日下午舉行傳媒春茗。嶺南大學校長鄭國漢（中）。（梁凱婷攝）

嶺南大學校長鄭國漢將於8月31日任期屆滿後退休，任內經歷多個社會事件，他稱一直期望保護學生的學習環境，並自言跟學生溝通上有改善，又希望學生會成為學生與學校之間的橋樑。此外，上學年嶺大教員離職率高企，但鄭國漢指校方會聘請符合發展方向的教師，形容是「向好嘅方向發展」。

嶺大上學年教職員離職率冠絕八大，達11.6%。鄭國漢今日（16日）出席傳媒午宴時，形容「教職員成批唔同咗，但往好嘅方向發展」，嶺大會聘請符合發展方向的教師，吸引國際人才，提升教學水平。

城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授的秦泗釗，將於9月接替鄭國漢出任嶺大校長，任期為5年。鄭國漢亦分享過去10年校長生涯，形容自己的責任在於「大風大浪下令呢條船向前行，保護學生嘅學習環境，提升教學同教職員水準」。

嶺大學生會會址早前被校方收回，鄭國漢則說大學並無「解散學生會」，更反指自己「與學生溝通好咗」，因疫情而停辦3年的「紅門夜宴」亦交由學生會負責復辦，學校則提供金錢及場地上的支持，形容大家相處融洽。他亦希望，學生會以學生興趣為依歸舉辦活動，成為學生與學校之間的橋梁，在環境改變後重新定位。

就國安教育課程，鄭國漢表示運作正常，「冇聽到咩意見」，亦指當中設有公開論壇。

鄭國漢於2012年曾任梁振英選舉辦公室顧問，被視為「梁粉」，多番受到學生抨擊。但他稱最近收到學生的感謝信，向他表示「多謝十年嚟勞心勞苦」，令他感到欣慰。

卸任在即，鄭國漢稱離任前，會先於7月中休假1個半月，計劃到內地遊玩，遊歷較不為人知的名勝古蹟，如山西平遙古城及黃山腳下的宏村等。他又指已在貴陽置業，3年未曾回到內地，指物業「自住就放咗喺到，出租就有人打理」。

 

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記者：梁凱婷

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