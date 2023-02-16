【學校午膳】活力午餐下周一二暫停供應學校飯盒　逾200間學校師生恐無飯食

▲ 食環署自周二（13日）起巡查多間學校午膳飯盒供應商廠房。（政府新聞處圖片）

中小學本月開始全面恢復面授課，大家樂旗下的學校午膳供應商「活力午餐」，在復課初期即連環爆出食物安全問題及遲送飯等混亂安排，活力午餐今日（16日）公布，下周一、二（20、21日）暫停供應學校午膳，導致全港逾200間學校，涉及逾10萬名師生恐「無飯食」，影響相當廣泛。停運期間，團隊將從頭檢視生產工序及進行深層清潔等，以調查問題根源。

活力午餐日前爆出遲送飯及「肉未熟」的食安問題。食環署自周二（14日）起，巡查包括活力午餐在內的多間學校午膳飯盒供應商廠房，並檢取食物樣本化驗。

活力午餐今午致函學校公布，並在傍晚向傳媒確認，因應近日收到個別學校通知，有同學進食飯盒後感到不適，遂決定於2月20日及21日暫停供應飯盒2日，形容是「一個艱難的決定」。活力午餐將向家長退回2天款項，亦會額外補償2天飯餐，即合共退回4日飯錢。大家樂發言人回覆本報指，是次安排影響到超過200間學校，對於網上流傳下周三至五供應未明，發言人表示，目前預計如期在下周三（22日）恢復飯盒供應。

活力午餐在信中指，全面復課後，每天供應超過10萬個飯盒予學校，數量比復課前增加3至4倍，疫情後人手緊張，現已積極增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助，以及增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校。信中亦強調，活力午餐一向有嚴謹食安管理準則及品質監控機制，現正循原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間進行調查；已將飯盒樣本送往化驗所檢驗，現正等候結果，並於即日起把每日生產飯盒抽樣送往化驗。

有使用活力午餐的小學校長向本報指，該校日前已開始儲備乾糧，購買大量梳打餅，以備飯商無法供應飯盒時，可供學生食用，另已提醒家長預備「蛋糕仔」，以備不時之需；惟因應飯商最新公布停廠的情況，學校亦需重新規劃應變。本報已向教育局查詢，如何支援學界應變，正待回覆。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅