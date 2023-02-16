【區域海關】海關將加強亞太交流打擊跨國販毒 會於各口岸加強打擊水貨活動
社會 22:19 2023/02/16
香港海關舉辦的「區域海關組織緝毒高峰論壇」今日(16日)下午閉幕，海關關長何佩珊表示，會議加強區內執法機關的互信及了解，會繼續加強亞太區域交流，打擊跨國販毒。
何珮珊稱，各個部門會建立一個更完善的即時通報機制，以加強溝通和即時分享一些毒品案件的情況以及資料，今年香港海關會與區內執法機關會開展大規模的緝毒聯合行動，會針對可卡因及冰毒；今年內亦會在本港舉辦國際緝毒工作坊，邀請國內外專家來港交流。
另外，對於通關後的水貨客問題，她說政府有跨部門工作小組，由副政務司長卓永興領導，負責制訂相應措施，目前已開過2次會議，海關會聯同入境處加強與內地海關協作，會確保水貨情況不影響過關秩序。她又關注通關後，走私毒品可能重新由貨運改為旅客攜帶，已在加派人手查驗，同時亦會加強查驗大麻二酚(CBD)入境。
海關日前舉辦「區域海關組織緝毒高峰論壇」，超過100名來自40多個國家及地區的執法機構代表參加。
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責任編輯：蘇文軒