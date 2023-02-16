【區域海關】海關將加強亞太交流打擊跨國販毒　會於各口岸加強打擊水貨活動

▲ 香港海關在會展舉行「第六屆三國五地年度會議」。「三國五地小組」成員包括來自國家海關總署緝私局、澳洲邊境執法署、澳洲聯邦警察、香港海關、澳門海關及新西蘭海關的代表出席會議，他們在會議上介紹各自司法管轄區下最新的販毒趨勢及互相合作的重要案例。(政府新聞處)

香港海關舉辦的「區域海關組織緝毒高峰論壇」今日(16日)下午閉幕，海關關長何佩珊表示，會議加強區內執法機關的互信及了解，會繼續加強亞太區域交流，打擊跨國販毒。

何珮珊稱，各個部門會建立一個更完善的即時通報機制，以加強溝通和即時分享一些毒品案件的情況以及資料，今年香港海關會與區內執法機關會開展大規模的緝毒聯合行動，會針對可卡因及冰毒；今年內亦會在本港舉辦國際緝毒工作坊，邀請國內外專家來港交流。

另外，對於通關後的水貨客問題，她說政府有跨部門工作小組，由副政務司長卓永興領導，負責制訂相應措施，目前已開過2次會議，海關會聯同入境處加強與內地海關協作，會確保水貨情況不影響過關秩序。她又關注通關後，走私毒品可能重新由貨運改為旅客攜帶，已在加派人手查驗，同時亦會加強查驗大麻二酚(CBD)入境。

海關日前舉辦「區域海關組織緝毒高峰論壇」，超過100名來自40多個國家及地區的執法機構代表參加。

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責任編輯：蘇文軒