【內地私校】「香港耀華學校」成首間辦內地課程私校　天水圍建校擬聘内地教師

耀中耀華教育網絡獲分配於天水圍建校，成立本港首間辦內地課程的「一條龍」私校，將分3階段開辦中小學課程，總學額為900人，最快2026/27學年開始營運，主要招收居港內地人子女。校方指，將從內部選拔熟悉內地課程教職員到新校，更擬全國招聘內地高校教師赴港教學。

教育局昨公布，天水圍一幅專門用以開辦內地課程的私立學校用地，經校舍分配委員會甄選8份申請後，由耀中耀華教育網絡中選。局方指隨大灣區發展，預期居港的內地家庭對內地課程學額需求增加，故需開辦新校。

新校取名「香港耀華學校」，項目總監伍德基指，將成立建校委員會，分3階段發展新校，第1至3年會先辦小學及初中課程，第4至6年會開辦高中課程，並擬增設國際課程，第7至10年全校12級中小學課程已齊備，屆時高中生可選擇赴內地耀華國際學校升學，或於香港耀中國際學校修讀國際課程。

該校日後會有專責部門處理中途插班、中途回內地升學等轉學銜接問題，亦歡迎有意赴大灣區的本港學生報讀，但未明言收生比例。耀中耀華教育網絡副行政總裁陳昕生說，暫未定出學費及首年收生目標，學生亦理應可參與內地高考，具體模式待與中港政府商討。師資方面，辦學機構會甄選熟悉內地課程的教職員參與新校運作，包括內地教師。

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