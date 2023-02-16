【活力午餐停產】有小學擬准許學生自行外出用膳　另加派人手巡視

▲ 大家樂旗下的午膳供應商「活力午餐」將於下周一、二（20、21日）停產。（大家樂網頁圖片）

影響全港逾200間中小學的午膳供應商「活力午餐」，日前連環爆出飯盒食物安全問題及「遲送飯」等混亂安排，今日（16日）突公布下周一、二（20、21日）暫停供應學校午膳，全港逾200間學校，逾10萬名師生恐「無飯食」，影響廣泛。有受影響小學校長表示，已向家長提出多個替代方案，包括由家長自行透過外賣平台訂飯、由家長陪同外出用膳，或容許高年級學生自行外出用膳等，屆時或需加派教師出外巡視學生用膳情況，並相信只餘少量家長仍需學校代為訂飯。

聖公會天水圍靈愛小學全校有8成學生、涉及約400人訂購活力午餐，校長孔偉成向本報表示，在飯商停廠期間，為了減少學校為學生代訂飯的數目，校方除了呼籲家長為子女自備飯盒或乾糧，另建議由家長自行透過外賣平台訂外賣，再由學校代收，或在家長同意下，容許學生回家用膳、由家長陪同外出用膳，或讓高年班學生自行外出用膳，相信高年級學生有能力自理。

「以往返半日學，附近快餐店都有好多高年級食飯，到時學校可能要派同事出去巡視。」孔偉成指，該校正收集家長數據，相信屆時只有餘少量學生仍需學校訂飯，學校會考慮向其他飯商訂飯，或附近餐廳買外賣，並說好不容易才回復全日面授課，故不考慮因午膳問題而改回半日課。

孔偉成日前曾表示，其所屬學校上周曾遇送飯遲到，有學生更稱有「肉類未熟」，他坦言對飯商的信心有動搖，但自本周一（13日）起至今連續4日飯盒均無異樣，形容飯商停廠決定是破釜沈舟，校方會再觀察再決定是否需要轉飯商。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅