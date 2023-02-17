【自閉症】理大研究微電流刺激配合認知治療　助專注力由10分鐘提升至1小時

▲ 理大研究團隊發現微電流治療，為自閉症少年改善社交及認知功能。精神科專科醫生佘嘉倩（右），理大康復治療科學系副教授韓明怡博士（中）理大研究團隊成員陳美恩博士（左）。（曾耀輝攝）

自閉症為其中一種最盛行的兒童發展障礙，但現時未有藥物能夠根治。理工大學研究團隊發現採用微電流治療，配合認知治療，在7成研究對象中，有助減低自閉症患者在社交上的偏執行為，並提高表達及認知能力，成效顯著。有接受治療的自閉症少年，學習專注力由10分鐘提升至1小時，同家人和同學溝通亦有顯著改善。

教育局統計，全港有逾1.2萬名公營學校的學童患有自閉症而有特殊學習需要。理大團隊隨機抽樣150多名自閉青少年研究，其中63人接受微電流治療；按其監察指標，當中7成患者成功減低社交缺損1成，包括提升社交表達能力、改善靈活變通能力及減少偏執行為。

研究團隊成員陳美恩博士指，治療原理是通過微電流來刺激腦部前額葉範圍，以改善突觸可塑性及神經元網絡接連，提升腦部的活躍度，改善他們的行為及認知，可謂「轉數快咗、識睇眉頭眼額」等。當中一個療程需要持續2星期完成10次治療，中間有2日休息。她續指，其中34位完成完整10次微電流治療，全部人約有一半治療時間感到痕癢，少於1%時間感到痛楚。

她指，自閉症患者大多數有兼患病症，例如專注力不足或過度活躍、讀寫障礙或情縮病等。有經過治療的自閉青年有明顯改善，自閉症患者Royce的父親表示，兒子2歲時已發現患有自閉症，一直持續以藥物治療，過去2年疫情期間，兒子接受了4輪合共40次微電流治療，其後有極大改變。

其父表示兒子變得肯表達自己，固執減少，睡眠質素提升，在生病時亦會肯進食藥物；溫功課的專注力由僅10分鐘延長至1小時；同家人溝通亦有改善，會主動向家人表達購物意慾，如價格太貴則會放下；到日本旅行時，他又會希望拍低下雪畫面記錄下來；有老師更反映其子會主動參與同學分組討論，嘗試接受新事物。

治療的電流水平低，但仍處於研究階段。理大康復治療科學系副教授韓明怡表示，研團隊亦「好緊張電流係咪會維持，有一定考量」。陳美恩補充，治療設有安全量表，包括頭皮痕、紅、熱、失眠、神經痛楚及情緒轉變等監測項目，相關個案未見任何副作用。

精神科專科醫生佘嘉倩指，需要時間觀察長遠副作用，患者亦要覆診跟進，後續進行磁力共振作檢查。

由於治療間距影響成效，她指，患者需進行持續治療，但醫院沒有足夠空間，患者亦難以連續2星期每日到理大接受治療；韓明怡指，團隊研究家用微電流治療作未來發展方向，由電腦全程監控，並可即時分析數據。

研究團隊又指，稍後會分析治療數據以期普及應用，亦會繼續研究家用微電流刺激治療的可行性，將來亦會持續研究電流量、治療次數及治療間距，並分析適合進行治療的基準。陳美恩期望，將微電流及認知治療配合得更好，更上一屢樓幫助病患。

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記者：梁凱婷