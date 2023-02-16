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【勞工事故】油麻地母嬰健康院跌閘壓死女保安　勞工處向奧雅納及威智護衛等提控

社會 21:25 2023/02/16

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去年8月油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌，壓死一名女保安員。（資料圖片）

勞工處就去年油麻地母嬰健康院發生閘門倒塌，將一名在入口處工作的女保安員壓死，昨表示已完成調查，向有關處所佔用人及僱主共提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控。

勞工處今日補充，調查發現，有關處所佔用人，即是奧雅納工程顧問、莫特麥克唐納香港有限公司、Build King Construction Limited、SK ecoplant Co., Ltd，及該名女保安員的僱主，即威智護衛有限公司，涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第509章）。涉及的違例事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統等。 

經徵詢律政司意見後，勞工處根據有關條例向上述公司共提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控，並於2023年2月13日向法庭申請傳票。案件已排期在3月16日於觀塘裁判法院進行首次聆訊。

事故發生於去年8月15日傍晚6時許，一名健康院女保安員，於健康院停車場疑關上鐵閘時，鐵閘突塌下令她失去知覺。在場同事報警求助，救援人員接報趕至，送往伊利沙伯醫院搶救，延至翌日凌晨傷重不治。

 

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責任編輯：吳雋妍

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