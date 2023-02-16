【活力午餐停產】逾200間中小學受影響　教育局：學校正制定校本應急措施

▲ 「活力午餐」宣布下周一、二（20、21日）暫停向學校供應午膳。（母公司大家樂網頁圖片）

中小學本月開始全面恢復全日面授課，惟影響全港逾200間中小學的午膳供應商「活力午餐」，在復課初期發生食物安全問題及遲送飯等混亂。活力午餐今日（16日）突公布，下周一、二（20、21日）暫時停產，期間調查問題根源。

有受影響學校向TOPick反映，今日傍晚接獲飯商通知或傳媒報道後，立即為學生的飯盒到處張羅，另覓飯商或安排學生出外用膳等。詳情即看：【下一頁】

網上亦出現不少家長苦主，在社交平台留言批評飯商突然停產，認為做法不負責任；亦有網民說：「無人正視問題,唔關教育署（局），又唔關學校事，唉，為（唯）有家長努力D做步兵運飯」

教育局回覆表示，已知悉事件，並了解相關學校正就其校本情況制定校本應急措施。教育局會繼續留意情況發展，提醒學校須與家長及各持份者充分溝通，並會為學校提供適切意見。

教育局形容一直就疫情發展與業界緊密溝通，提及曾於去年12月30日向學校發信，公布調整學校防疫抗疫措施及逐步及有序地調整上課安排，提醒學校預早作好準備，包括編定時間表、安排校車及午膳服務，並盡快通知家長及相關持份者。

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責任編輯：馮琪雅