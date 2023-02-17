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【借花獻佛】情人節男同學送厚禮　8歲女收2萬元鑽石頸鏈嚇親媽媽

育兒經 09:54 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

8歲女童收男同學鑽石頸鏈嚇親媽媽。

年紀輕輕就識用鑽石氹女仔？內地有8歲女童在情人節收到男同學送的昂貴禮物，是一條價值2萬元人民幣的鉑金鑽石項鏈，令媽媽大感震驚，向對方家長查問，得知男同學「借花獻佛」，趕緊叫女兒還回去。

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湖南益陽一名8歲女童，在情人節當日收到男同學送的鑽石頸鏈，最初她拒收，但對方卻硬塞給她。女童媽媽得知後，著女兒翌日歸還，並聯絡對方家長。男同學的媽媽指，那條鉑金鑽石項鏈是她的，價值2萬元人民幣（約2.3萬港元）。

沒想到，男同學媽媽不但沒有生氣，反大方表示沒關係，更教兒子「送出去的東西就不能收回」，不過女童媽媽認為，頸鏈太貴重，所以決定還回去。

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事件引起網民熱論，有網民驚嘆，男童小小年紀就懂得用金錢追女仔，「這孩子知道以後競爭激烈，先下手為強」、「前途無量」，有人亦羨慕女童有情人節禮物收，「我長這麼大都沒收過這麼貴的禮物」、「還不如一個小朋友」。

不過，有網民則認為，不能美化男童偷媽媽的頸鏈送人的行為，應該要好好教育，「其他小朋友不要跟著學」、「把家裡值錢的東西都鎖起來吧，誰知道哪天孩子出手大方就慘了」。

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責任編輯︰王明芳

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