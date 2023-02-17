【如影隨形】楊明醫院探未來外父貼心照顧　與莊思明經歷高低早已融入家中

▲ 楊明伴莊思明入院探病十分貼心。

莊思明爸爸莊寶上月因病秘密入院接受治療，孝順的思明與家人不時進出醫院探望爸爸，貼身照顧他。

莊思明男友楊明亦甚有「未來外父」心，伴隨思明探望外亦送上滋潤湯水，希望他早日康復。

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莊父入院

楊明早前承認不小心駕駛等罪被判監18天，於獄中過節的他於農厝新年前重獲自由。

外界一直以為楊明於出獄後會跟莊思明結婚，可是思明爸爸上月來港後因身體不適而秘密入院，令家人十分擔心其病情，思明和楊明亦無閒處理婚事，目前正專心照顧莊父。

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認定對方

莊思明與楊明拍拖6年，人前人後都表現恩愛，二人亦已認定對方為終生伴侶。

思明很滿意楊明，覺得他的性格很好，不過美中不足之處就是尚未向她求婚。她曾表示如若其後通關後，父母便可來港見證她的婚禮，更不排除隨時與楊明註冊結婚。

▲ （IG圖片）

不離不棄

莊思明早前於訪問中分享感受，指外界認為她是馬來西亞拿督之女，覺得其身家十分豐厚，她坦言因楊明之前開設的食店生意不佳，加上租金太貴以致需要全線結業，經計算過後應該賠了過千萬元，並謂家底就算多豐厚都會有用光的一天。

楊明早前受醉駕事件影響，莊思明指當中的律師費亦成為一筆很大的開支。

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