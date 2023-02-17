67歲布斯韋利士證實患認知障礙症　家人：也是一種解脫

▲ 布斯韋利士（右）

曾演《虎膽龍威》（Die Hard）等電影荷里活動作男星布斯韋利士（Bruce Willis），去年3月被家人宣布患上失語症（Aphasia）退出影壇專心養病。

不足1年，布斯韋利士家人在2月16日於社交平台發聲明，指他已證實患額顳葉認知障礙症：「雖然令人悲痛，但最終得到明確的診斷，也是一種解脫。」

憑《虎膽龍威》成巨星

布斯的大女兒Rumer Willis昨日於社交網站留言宣布父親已患上額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）。

Rumer Willis於聲明中說：「現時並無治療這種病的方法，我們希望在未來幾年會有突破。在他患病之際，我們希望所有媒體的注意力，都集中在這個有待更多認識和研究的疾病上。雖然這令人悲痛，但醫生終於有了一個明確的診斷，讓大家都鬆了一口氣。」

聲明並形容布斯韋利士總能在生活中找到快樂，並幫助他認識的每個人：「我們所有人都能感受到那種關懷。」

現年67歲的布斯韋利士在1980年代參演人氣電視節目《兼職》（Moonlighting）出道，在1988年憑電影《虎膽龍威》奠定動作巨星地位，動作片外，他另一主演懸疑驚嚇片《鬼眼》（The Sixth Sense）同為經典電影。

最新影片推介：蔡國威專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R