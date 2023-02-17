【高檔和牛】銅鑼灣「牛陣HANARE」食法招積 獨創泡沫豆乳蕃茄湯底

▲ 這個和牛海膽卷，是牛肉與海膽的完美結合。

香港食肆難做，同行競爭大，為搶生意，近日以涮涮鍋在飲食界走紅的「牛陣」，於銅鑼灣世貿中心開設高級副線「牛陣 HANARE」，搞搞新意思，推出豪華版和牛套餐。

轉走高檔路線，無非想吸納高消費客人，它主打豪華「野崎牛」套餐，更有全港首創 「湯底界Cappuccino」泡沫豆乳蕃茄湯底。

食肆屬於「日本但馬屋集團」，集團牛肉的供應量是日本三大肉品公司之一，有自家牧場的日本和牛及國產牛。今次以多個豪華涮涮鍋套餐亮相，有別於放題形式，食肆提供更上乘的極品牛肉外，更講究獨門涮涮鍋食法。

每個和牛套餐有七至八道菜式，可以一次過品嚐四款或五款截然不同、精心設計的食法，品嚐 A5黑毛和牛西冷、黑毛和牛肉眼等多款珍貴美味的極品牛肉。

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除了食材佳，涮涮鍋的湯底亦很有心思，有日本高級涮涮鍋傳統的「極」黃金鰹魚紙火鍋，更有創意十足的泡沫豆乳蕃茄湯等四款湯底，讓食材原味完美發揮，大家可以享受更高層次的味蕾享受。而牛肉的品嚐次序亦經餐廳精心設計，以每個極緻細節造就出最高境界的日式涮涮鍋。此外，食肆自然優雅的木系裝潢，完美體現日本傳統的「侘寂」美學，很適合情侶拍拖用餐。

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