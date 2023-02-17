【生育討論】資優生討論生育「請唔起家教不要生」　媽媽大呼：以前是窮養

▲ 有媽媽食飯時，聽到一班資優生討論生仔女問題，他們直指「請唔起家教就不要生！」

沒有經濟基礎，就不能生兒育女嗎？有台媽日前在網上討論區發文，指聽到一班資優生討論新一代生育，他們說：「如果請不起家教就別生了」，令台媽非常疑惑，「天啊！現在生小孩是不是要先變成億萬富翁？」，更大呼：「以前是窮養！」

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該名台媽日前在台灣最大的討論區PTT發帖，主題是「請不起家教就別生小孩嗎？？」，她指早前去台大校園附近吃咖喱飯時，鄰座是一群資優生，她聽到他們正在討論新一代生育，

他們居然說：如果請不起家教就別生了！其中有一個人講說他自己還不是苦讀的，但後來他們的結論是苦讀是天才。

台媽聽到這班資優生的對話後，感到非常錯愕，直呼：「天啊！現在生小孩是不是要先變成億萬富翁…郭台銘呀！那所謂的窮養是什麼？聽說以前長輩生小孩就是養老，而且窮養耶…現在給個網路跟手機電腦，小孩應該就可以跟ＡＩ自學了吧？還需要補習喔！？」

貼文一出，即掀起熱議，網友紛紛留言，不少人認為沒錢就不要生比較好，「連個家教都請不起就不用生了，這句話沒說錯啊！」、「你連這基本的都做不到，當什麼父母」、「沒錯啊，無法給好的教育，生幹嘛」。

另外有網民指做人不要自卑，不要覺得自己條件不夠好，就不能怎樣，「即使是肢體殘障的人，謀生不易，他還是可以結婚生子啊。人也不要自我感覺良好，說別人條件差，就不能怎樣。每個人看重的點不一樣，我曾親耳聽到一個朋友說：沒有一套百萬音響，生活有什麼意義？沒錯啊，可能也有人覺得不買重型機車，還不如不要活。」

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責任編輯︰王明芳