  • 22°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生育討論】資優生討論生育「請唔起家教不要生」　媽媽大呼：以前是窮養

親子 13:15 2023/02/17

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

有媽媽食飯時，聽到一班資優生討論生仔女問題，他們直指「請唔起家教就不要生！」

沒有經濟基礎，就不能生兒育女嗎？有台媽日前在網上討論區發文，指聽到一班資優生討論新一代生育，他們說：「如果請不起家教就別生了」，令台媽非常疑惑，「天啊！現在生小孩是不是要先變成億萬富翁？」，更大呼：「以前是窮養！」

最新影片推介：

靚太廚房
【靚太廚房】細龍生Luna教整零失敗甜點冧情人　「士蕉Luna Cake」免焗微波爐食譜

該名台媽日前在台灣最大的討論區PTT發帖，主題是「請不起家教就別生小孩嗎？？」，她指早前去台大校園附近吃咖喱飯時，鄰座是一群資優生，她聽到他們正在討論新一代生育，

他們居然說：如果請不起家教就別生了！其中有一個人講說他自己還不是苦讀的，但後來他們的結論是苦讀是天才。

台媽聽到這班資優生的對話後，感到非常錯愕，直呼：「天啊！現在生小孩是不是要先變成億萬富翁…郭台銘呀！那所謂的窮養是什麼？聽說以前長輩生小孩就是養老，而且窮養耶…現在給個網路跟手機電腦，小孩應該就可以跟ＡＩ自學了吧？還需要補習喔！？」

貼文一出，即掀起熱議，網友紛紛留言，不少人認為沒錢就不要生比較好，「連個家教都請不起就不用生了，這句話沒說錯啊！」、「你連這基本的都做不到，當什麼父母」、「沒錯啊，無法給好的教育，生幹嘛」。

另外有網民指做人不要自卑，不要覺得自己條件不夠好，就不能怎樣，「即使是肢體殘障的人，謀生不易，他還是可以結婚生子啊。人也不要自我感覺良好，說別人條件差，就不能怎樣。每個人看重的點不一樣，我曾親耳聽到一個朋友說：沒有一套百萬音響，生活有什麼意義？沒錯啊，可能也有人覺得不買重型機車，還不如不要活。」

點擊下圖，睇更多留言：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
16:06 2022/09/15
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
【品德教育】窮養兒子富養女兒大有道理 大部分家長滿足物質卻忽略品德教育
17:23 2022/06/07
【品德教育】窮養兒子富養女兒大有道理 大部分家長滿足物質卻忽略品德教育
【生育問題】老公渴望追女湊「好」字　港媽因經濟問題發火拒絕
17:44 2022/08/14
【生育問題】老公渴望追女湊「好」字　港媽因經濟問題發火拒絕

你可能感興趣

【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
16:06 2022/09/15
【生育率低】下一代無意結婚生育　鄭丹瑞專欄︰孝順二字50年後消失
【品德教育】窮養兒子富養女兒大有道理 大部分家長滿足物質卻忽略品德教育
17:23 2022/06/07
【品德教育】窮養兒子富養女兒大有道理 大部分家長滿足物質卻忽略品德教育
【生育問題】老公渴望追女湊「好」字　港媽因經濟問題發火拒絕
17:44 2022/08/14
【生育問題】老公渴望追女湊「好」字　港媽因經濟問題發火拒絕
網絡熱話 懷孕 結婚 生育 網上討論區

最高瀏覽

【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
18:36 2023/02/16
【暫停供應】「活力午餐」向學校發出通告 下周一二暫停供應午餐
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
14:43 2023/02/16
【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小　留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
【育兒分享】小S女兒在家突脫衣爆哭 求助法師驚悉真相：被7個跟
17:55 2023/02/16
【育兒分享】小S女兒在家突脫衣爆哭 求助法師驚悉真相：被7個跟