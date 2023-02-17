【壽司郎之亂】台男3度夾完壽司放回迴轉帶　鄰桌女食客提醒反遭罵：我就是故意

▲ 男子屢次把壽司放回迴轉帶，女子善意提醒卻遭反罵。

公眾場合中，必須要好好保持個人及環境衛生。一名女子到餐廳進食晚餐時，發現鄰座男子不斷把觸摸過的食物又放回到迴轉帶上，供其他顧客食用。女子馬上作出善意提醒及向店方反映，但男子卻囂張回應「我就是故意的」，最後事件不了了之。而當地衛生部門其後就介入調查。

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綜合台媒報道，周日（12日），台灣高雄一名林姓女子到當地迴轉壽司店用膳時，赫然發現鄰座男子妄顧衛生問題，繼而發生衝突。

林女事後憶述，男子連續2次把碰過的食材放回壽司迴轉帶之上，於是林女馬上向餐廳反映。第一次投訴時，主廚馬上將該碟壽司丟棄，可是到了第2次，店員即使看到男子的所為仍無動於衷。

接著男子再次拿起壽司，林女又再看到男子妄顧衛生的一幕：

我是看到男生拿起干貝鮭魚卵壽司（帶子三文魚子壽司），用自己的筷子碰了後，再蓋回去，放回去迴轉壽司上。

林女實覺忍無可忍，於是便向男子作出善意的提醒，可是男子竟回應指：

林北（我）就是這樣，就是故意的怎樣？

林女不憤地怒斥對方不注重衛生問題，但男子繼續態度囂張指：

怎樣！這裡有沒有這樣規定？呵呵，最近迴轉壽司的事件大家也怕阿，我也怕你若是確診著，這不散播歡樂散播愛嗎？

林女表示對方的態度令她「想把椅子砸下去」，而且過於憤怒拍桌子，亦令她的玉鐲碎裂。

林女指責店員對此坐視不理，只因「他們二人是常客」。及後亦有提出讓林女不用結帳，惟林女拒絕，直指噁心。

事件經林女揭發後，引發外界關注。台灣當地衛生局亦有介入，就店舖的環境衛生進行巡查，及後發現店舖內未有對食材作妥善覆蓋，以及垃圾桶應加蓋等作出口頭警告。若不加以改善，店舖將會面臨罰款新台幣6萬元（折合港元約1.5萬）。而台灣爭鮮則未有對事件作官方回應。

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責任編輯：羅嘉欣