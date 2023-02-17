【親子好去處】沙頭角農莊最平$80一日無限放電　任玩28米滑草道手搖船餵羊仔

▲ 禾田喜山最平$80一日無限放電。

最近又去咗一個bookmark咗幾年都未去嘅放電好地方，今次約埋朋友一齊去放電放足一日！俾咗入場費，場內所有嘅設施都可以免費任玩 (除飛索體驗及充氣彈床外)。天氣涼涼地，最適合去戶外、農莊玩。如果想去玩，記得先到佢哋網站預約再出發，因為佢哋不設walk-in到場玩樂㗎。

▲ 必影打卡位，近入場門口，一入場就會見到呢間風車屋。(「和牛B的成長日記」授權轉載）

滑草道

嚟到一定會無限玩嘅滑草!! 呢到足足有成28米咁長。

和牛b同妹妹玩完一次，馬上就再排隊再玩。

最新影片：

滑梯、沙池、攀石、鞦韆

位於入場門口附近嘅滑梯，你可以選擇用車軚或者直接瀡嘅滑梯。

滑梯設於沙池，旁邊仲有個小攀石。

手搖船

水池空間都算大，船都有唔同尺寸，而且家長可以同小朋友一齊乘坐手搖船，佢哋有分大船同細船。小朋友亦可以自己一架船仔，家長亦可以自己一架船仔。

漂移車、單車

入面有多款車可供選擇，當日我哋人唔多，所以差唔多全部款式都試玩晒。

甩尾飄移話都冇咁易呀，不過都有機會炒車㗎。

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幼兒玩樂區

入面有玩單車、滑板車嘅地方，有唔同嘅兒童遊樂設施 ，包括適合親子、朋友玩嘅乒乓球、桌球等，兒童區入面嘅車場有滑板車提供。如果小朋友較年幼，家長可以帶佢哋嚟呢邊玩，兒童區入面仲有兩個適合幼兒嘅彈床。

羊公館

除咗玩樂設施之外，呢到仲有羊咩咩。

當日我哋都買咗飼料($10/份)餵羊咩咩，場地職員仲話可以摸羊咩咩，佢話佢哋好乖唔咬人㗎。(當然，家長都需要照顧同行小朋友啦)

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滑水梯

必濕身嘅滑水梯，雖然我哋當日有帶替換衣服，但當日天氣比較涼，我哋就冇玩到了。

下次一定要挑戰，除咗替換衣服，仲要記得帶拖鞋呀！

飛索體驗 (**付費活動)

呢到最特別嘅設施就係飛索體驗!! 如果想玩，記得入場時要即刻去買定遊戲票啦！因為真心搶手，活動會喺下午進行。活動涉及高風險活動，購票前建議考量自身/小朋友體能後，再決定參加與否。

費用: $60/兩次 (同一名參加者)

和牛B今次係第一次挑戰飛索，喺朋輩影響之下真係好唔同，如果只有佢自己，佢一定唔敢挑戰！我見到成功挑戰飛索嘅佢，作為媽媽真係覺得佢好叻，因為真係好需要勇氣，咁高、又快，其實都真係超級刺激！

▲ 飛索體驗是付費活動。(「和牛B的成長日記」授權轉載）

充氣彈床 (**付費活動)

彈床滑梯都好高，所以都幾刺激！

有職員睇住小朋友玩，家長係唔可以進入彈床內。

費用: $30/20分鐘

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場內設施:

基本洗手間、洗手設施都有的。場地會為每位訪客預留一張台，可以放低手袋、行李 (注意！貴重物品需要跟身)。場地亦歡迎訪客自備食物或於場內小賣部購買簡單小食 (有叮叮點心、杯麵、薯片、汽水等)

育嬰室比較簡陋，只有一張長枱同埋幾張櫈。如果小朋友要瞓低換片，自己一定要攜帶換片墊舖枱上面換。

收費：(資料來源自禾田喜山官方網站)

全日任玩套票價格 (10:30-16:30)：

成人/小童：$ 150/位

幼童/長者：$ 80/位

半日任玩套票價格 (13:30-16:30)：

成人/小童：$ 110/位

​幼童/長者：$ 80/位

全日任玩套票 + BBQ價格：(燒烤時間為12:00-15:30)

成人：$ 270/位

小童：$ 250/位

​幼童：$ 180/位

長者：$ 200/位

不設walk-in；須於最少2天前在禾田喜山網站預約及繳費。

官網：【按此連結】

前往方法:

公共交通工具

專線小巴55k (上水港鐵站旁小巴總站) 車程約30分鐘

巴士78k (上水港鐵站) 車程約40分鐘

自駕

最新可經香園圍公路至本園(九龍塘至園區，車程 30-40mins)

在龍山隧道出口落迴旋處，第四個出口“沙頭角”箭咀方向入沙頭角公路

約70停車位由村民供應(必須預約，現場付款，⽇泊$80 <1030-1645> )

文章內容獲「和牛B的成長日記」授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜