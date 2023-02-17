【暫停供應】活力午餐暫停供應兩日午餐　華御結$10優惠供受影響學校訂購飯糰

▲ 華御結以優惠價$10供受影響之學校訂購。

為中小學供應午膳供應商「活力午餐」早前因人手不足，在復課初期發生食物安全問題及遲送飯等混亂。活力午餐更於昨日（16日）向學校發出通知，經過審慎考慮，決定於2月20日及21日暫停供應兩次，估計全港逾10萬師生受影響。

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專賣日式飯團的「華御結」於facebook專頁發帖稱，將於下周一及二，提供多款飯團，並以優惠價$10供受影響之學校訂購，並呼籲大家inbox提供相關資料。

我們會儘快與你聯絡，希望令受影響的小朋友，都可以隨時享用安心安全又健康的和風滋味午餐。

活力午餐昨日公布下周一及二暫時停產後，網上出現不少家長苦主，認為飯商做法不負責任，另有受影響學校亦表示，已立即為學生的飯盒到處張羅，另覓飯商或安排學生出外用膳等，有學校亦不排除改上半日課。

教育局回覆表示，已知悉事件，並了解相關學校正就其校本情況制定校本應急措施。教育局會繼續留意情況發展，提醒學校須與家長及各持份者充分溝通，並會為學校提供適切意見。

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責任編輯：王明芳