【親子好去處】鴨脷洲洪聖傳統文化節重臨　免費入場放水燈+祈福龍舟+拜廟攤位

▲ 停辦3年的「鴨脷洲洪聖傳統文化節」今年將再次舉辦。(機構提供)

受疫情影響停辦了3年的「鴨脷洲洪聖傳統文化節」將於今年再次舉辦，原來文化節活動至今已有逾百年歷史，是洪聖寶誕期間在鴨脷洲舉行的盛大慶典。

今年慶典將於2月26日舉行，節目包括接神儀式、放水燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟、醒獅採青、水燈晚會、賀誕巡遊、賀誕神功戲、粵劇表演及晚會等，祈求洪聖爺保祐風調雨順、漁獲豐收、國泰民安。

▲ 放水燈祈福。(機構提供)

當中放水燈祈福是中國傳統文化習俗，由早期祭祀神明、送災祈福、對亡者的思念，至今已演變成祈福、避邪、消災、祛病的活動，表達對父母、親人及朋友的祝福和思念、或祈求美好姻緣、實現心願。

龍舟點睛及龍舟拜廟，會看到龍舟隊伍隨著喧天鼓聲，漿起漿落，浪花四濺，集技術、速度和團隊合作性的表演，參與者和旁觀者都會樂在其中，極具熱鬧氣氛。

▲ 攤位活動連繫社區居民參與。(機構提供)

賀誕會景巡遊更有多支隊伍參與，包括姜氏金龍醒獅團、聖文嘉中英文幼稚園、海洋公園表演隊、少數族裔青年聯盟等。

鴨脷洲洪聖傳統文化節不但保留了地方特色信仰文化及傳統節慶活動，更有維繫鴨脷洲居民團結的作用！除了上述傳統活動，今年還會加入以天文、地理及數學為主題互動趣味攤位遊戲，帶領遊客更深入了解鴨脷洲及洪聖傳統文化節。

▲ 文化節活動至今已有逾百年歷史。(機構提供)

鴨脷洲洪聖傳統文化節2023

日期：2月26日(星期日)

時間：10am 祈福放水燈/11am 龍舟拜廟/11am-9:30pm 主題互動遊戲/1:30pm至5pm 賀誕巡遊

地點：鴨脷洲洪聖古廟、鴨脷洲洪聖廣場、鴨脷洲大街足球場

票價：免費入場

主辦：鴨脷洲街坊同慶公社

記者：李越樺