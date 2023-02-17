【食物敏感】女子僅食兩口Tiramisu突過敏呼吸困難　昏迷10日亡揭驚人真相

▲ 女子僅食兩口Tiramisu突過敏呼吸困難，昏迷10日亡！調查揭驚人真相。

吃2口甜品竟斃命！意大利一名21歲女子和男友到一間標榜全素食餐廳用餐後，僅吃了2口Tiramisu，隨即過敏呼吸困難，昏迷10日後不治身亡，調查揭開驚人真相。

最新影片：

綜合外國媒體報道，該名意大利女子21歲女子Anna Bellisario因對蛋、奶過敏，所以外出用膳要小心選擇餐廳。而涉事標榜「全素食」的餐廳，並不是Anna和男友第一次光顧，所以用餐過程中非常放心。餐後，他們又點了一份Tiramisu，未料，Anna才吃2口，便出現過敏反應，包括咳嗽、呼吸困難、全身出紅疹。她驚覺不妥，立刻衝到廁所試圖吐出蛋糕，但為時已晚，連抗過敏藥也無法起效。Anna當場昏迷，緊急送醫後住入ICU10日，最終仍不治身亡。

揭過敏原清單造假

事後，當地衛生部門調查發現，Anna食用的Tiramisu成分中含有牛奶蛋白，是現成的產品。而據男友稱，Anna在食用Tiramisu前，還特意請店員給她看過敏原清單，上面只列出有「堅果」。此外，調查甚至發現，連Anna當日的主食三文治中的蛋黃醬，也使用了雞蛋作為材料，根本不符合餐廳自稱的「全素食」。目前，餐廳的Tiramisu已從63間餐廳強制收回，涉事餐廳老闆及Tiramisu供應商亦正涉嫌「過失殺人」罪名被調查。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣