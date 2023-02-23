二價疫苗自費接種需求龐大

上年底，政府宣佈復星/BioNTech mRNA原始及二價疫苗已根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品，代表有關藥物製造商可向私營醫護專業人員銷售和供應該等疫苗，讓他們為有需要人士在私營市場接種。近日不少內地市民到香港接種復星/BioNTech mRNA二價疫苗以加強保護。醫療集團領導及顧問醫生劉廣洪教授表示，「溝針」二價疫苗有效應對Omicron變種病毒，診所最近接獲不少查詢及接種申請，已做好準備應付需求。

二價疫苗更有效應對Omicron

劉教授指，自新冠病毒於全球擴散，各種新冠疫苗，如mRNA及滅活疫苗等獲批緊急使用且發揮了預期作用，幫助很多人減低死亡風險。然而，新冠病毒不斷進化，現時Omicron亞系變種病毒正廣泛傳播，需要針對變種病毒的二價疫苗以提高保護。復星/BioNTech mRNA二價疫苗含有原始病毒及Omicron BA.4/BA.5刺突蛋白mRNA編碼，可對Omicron BA.4/BA.5及新亞系變種病毒包括XBB.1引發更高免疫反應，分析顯示，所產生的中和抗體水平較原始株疫苗高3.2至4.8倍。

「溝針」安全 應打盡打

根據產品指引，二價疫苗適用於12歲或以上人士作加強劑接種。劉教授表示，絕大部分完成基本疫苗接種人士，不論曾接種滅活疫苗及mRNA原始株疫苗均適合接種二價疫苗。對於部分人對「溝針」存有疑慮，劉教授解釋：「根據現實數據及臨床經驗，接種二價疫苗後大部分反應輕微，例如針口痛、頭痛等，普遍在一、兩天內消退，其安全性亦與原始株疫苗相若。事實上，若非對疫苗成份過敏，均應適時接種二價疫苗，這除了是保護自己，更是保護家中一老一幼。」

▲ 劉教授表示，溝針接種復星/BioNTech mRNA二價疫苗有效對抗Omicron變種病毒，建議適合接種人士「應打盡打」。

料二價疫苗有龐大需求 應及早接種

隨著中港兩地通關，二價疫苗於香港的自費接種服務亦正式開展。劉教授指，診所最近接到很多來自北京、上海、重慶及大灣區等相關查詢，顯示二價疫苗有龐大需求。此外，由於已經全面通關，兩地人民往來或增加傳播及感染風險。劉教授提醒，接種二價疫苗後需至少兩星期才能建立足夠抗體，呼籲應及早接種，提高保護。

現時已有私營醫療機構提供新冠二價疫苗自費接種服務，有意接種者可透過網站或電話查詢及登記，預約接種。

私家診所開展二價疫苗接種

▲ 1. 診所針對新冠肺炎做足防疫措施

▲ 2. 護士仔細覆核接種者的健康資料及疫苗接種記錄

▲ 3. 醫護人員檢查接種者病歷，講解接種流程、解答查詢及進行接種。

▲ 4. 接種者於休息間休息，獲發接種證書。

健康資訊由劉廣洪教授提供，復星醫藥支持。

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