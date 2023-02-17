【學生午膳】好心餐廳供應逾1500平價飯盒　出手相助代街坊家長送飯到校

▲ 膳心小館出手助午飯受影響的學生，可供應逾1500個平價飯盒。

中小學午膳供應商「活力午餐」向學校發出通知，於2月20日及21日暫停供應兩次午餐，按該公司每日供應飯盒量估計，全港有逾10萬名師生受影響。有熱心餐廳「膳心小館」負責人獲悉校方及家長非常徬徨，決定出手相助，用學生原先訂餐約20多元的價錢，供應逾1,500個飯盒，另外又設接受預訂，代街坊家長送飯到校。

熱心餐廳出手助校方應急

膳心小館今日（17日）早上在facebook專頁發布「特別安排一則」，

知道有學校飯盒供應商一突然斷供午餐，十萬學生受到影響，不少學校及家長感到徬徨。若有學校需要供飯，校方可與我哋聯絡，我哋可以為學校供應該兩天飯盒。詳情校方可pm與我哋查詢。

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食物製造廠日供逾1500飯盒

就此事TOPick聯絡了膳心小館代表朱先生了解，他表示老闆知悉返工的家長，根本無可能請假送飯給子女，決定出手幫忙。膳心小館在深水埗石硤尾有餐廳之外，另有持牌的食物製造廠，工場可以每日供應逾1,500個飯盒。朱先生表示在疫情時，曾有老人院的廚房供應不到食物，他們都出手幫忙應急，故是次同樣出手。

現時已有2間學校聯絡上膳心小館，朱先生表示每間學校要求大約600個飯盒，待校方進一步商量再確實訂單。現時餐廳仍接受學校訂單及查詢，為了應急，如有需要，門市餐廳會在20日及21日當天暫停做早市，以全力製作更多飯盒。而價錢是良心價，朱先生表示會以學生原本訂餐約20多元去定價，不想增加家長的經濟負擔，幫得就幫。

代街坊家長送飯到校

此外，膳心小館亦表示會為深水埗街坊家長代送飯到校門，家長可以向他們預訂飯盒，留下子女的姓名、班別等資料，屆時餐廳職員在約12時左右一次過送往學校。

膳心小館在facebook有留言回應網民，「幫有需要的學校，過咗呢兩日先」。網民都大讚，「膳心幫手可以應付急需，希望學校可安排好，家長唔使擔心子女無飯食」，不想小朋友讀書辛苦「仲要冇啖好食」。

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記者︰顏紫燕