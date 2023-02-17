【大馬女神】林明禎新居擁落地玻璃大露台　「廣告女王」跑馬地置業當業主？

▲ 林明禎新居擁超大露台，面積大到可以BBQ！

馬來西亞女神林明禎約一年前將重心基地從台灣轉移到香港，離開前曾分享台灣居住的寓所。可見屋內裝潢風格走簡約優雅，並採用木造材質的傢俱，配合時尚燈飾，相當有格調。

去年4月，林明禎透露香港的住所景觀開揚靠山，鍾情落地大玻璃和露台。雖然未有透露地區，但曾讓廚房角落意外曝光。

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▲ 新居疑位於跑馬地，未知是租屋還是上車當業主。

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林明禎疑住跑馬地

不足一年，原來林明禎已搬離香港舊居，遷到疑似跑馬地新居。日前她在社交平台晒出新居的照片，可見擁有大玻璃和巨型露台，面積大到放置燒烤爐也綽綽有餘。

屋內未有任何傢俬和擺設，她借機向廣告商宣傳自己：「歡迎任何家具贊助」，加上餐桌、梳化、床架、浴缸、電視等卡通圖案，公開招攬傢俱贊助，廣告女王果然名不虛傳！

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大馬女神

現年32歲的林明禎擁有32E豐滿上圍和22吋纖瘦黃蜂腰，美好身材不符常理，故獲得「真人版娜美」的稱號，俘虜一眾男士芳心。

她憑著超級S字型身材於2014年在網上爆紅，及後在大馬出道做女歌手後，翌年前往台灣發展，曾為多部MV擔任女主角。

▲ （Instagram圖片）

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勇闖香港影壇

2017年獲ToNick主音趙善恆邀請，首次參演其執導的電影《救殭清道夫》並擔正女主角，2021年再應恆仔邀請參演他的另一部作品《一秒拳王》，演出獲觀眾大讚。

林明禎去年憑電影《飯戲攻心》「阿喵」一角入圍第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」，在香港影壇成功闖出一番新天地。

此外，她曾獲邀擔任張敬軒、ToNick演唱會的嘉賓，還為ERROR成員193擔任MV女主角。

同時，多個廣告和代言均見其蹤影，包括飲品、私人貸款、駕駛學院、手機遊戲、手提電話、運動品牌、女士衛生用品、外賣平台等等，成為廣告女王，吸金力驚人。但反過來亦有網民對於她「周圍都係」感到煩厭。

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