【愛要及時】孝順女心痛癌父無法出遠門　買下救護車改裝後載父遊山玩水

▲ 因心痛癌父無法出遠門，孝順女「買下救護車」，改裝後載父遊山玩水。

愛要及時，當家人患上重病時，更要把握陪伴時光。印尼一名女子因患癌父親連續4個月沒出門，爲了喜歡到處遊玩的父親，便買了一輛救護車，自行改裝後載父親外出旅遊。同時，她還在社交平台上分享與父親遊玩的日常，父親表現得開心又幸福。而該名女子的孝心感動不少網友。

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印尼一名女網民在TikTok分享了一家人載父親出遊的影片，影片中可見，她首先嘗試了是否能夠將醫療擔架安穩地抬上車，接著與家人一起謹慎地把行動不便的父親放上醫療擔架，隨後抬上這輛配有醫療設備的救護車。而救護車内還配有餐桌，一家人可以與父親一起在裡面享用美食，他們就開著這輛車，一家六口帶著父親一起出遊。

女子表示，父親原本是十分喜歡到處跑、到處遊玩的人，但現在因為罹患血癌，骨骼變得非常脆弱，已經「連續4個月沒出門」。她坦言，父親沒辦法坐一般車輛外出，甚至連醫院都沒辦法去，因此他們特意買了輛救護車進行改裝，就可以載著他出去玩，去他喜歡吃的餐廳。而其中最讓女子感到慶幸的是，父親的精神狀態和胃口都不錯，能大口吃麵、吃冰淇淋，還會對鏡頭睜眼微笑，父親更會親吻她的額頭表達感謝。她也在影片中強調，只要爸爸開心，他們願意為他做任何事情。

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影片曝光後，網友們紛紛讚賞女子一家人的孝心，亦有不少人被女子的做法所激勵：

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責任編輯：羅嘉欣