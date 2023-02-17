【搵鬼做情人】張曦雯自爆追男友堅持不婚　七師傅教中女開發外國戀愛市場

▲ 七師傅（七仙羽）與丈夫、張曦雯（Kelly）上《搵鬼做情人》分享戀愛故事。

由樂易玲小姐監製、邵氏兄弟國際影業有限公司出品的全新原創綜藝節目《搵鬼做情人》將於明天（18日）首播，《搵鬼做情人》找來新晉摩洛哥人妻謝茜嘉及助手星叡主持，邀得七師傅（七師傅）與丈夫、張曦雯（Kelly）、王敏德與馬詩慧（Janet）、周汶錡、吳業坤等分享，每一集與中外人妻人夫大談不同國籍伴侶的戀愛習慣與風俗。

首兩集《搵鬼做情人》將於明天（18日）於myTV SUPER的myTV Gold獨家首播，一共十集的節目逢星期六更新，首集於myTV SUPER開放免費試看。

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大爆戀愛生活

《搵鬼做情人》邀請多位與外國人共組家庭的圈中好友，大爆他們的戀愛生活細節。

嘉賓包括剛結束和荷蘭男友阿龍十年愛情長跑、新婚的七師傅（七仙羽）；與加拿大男友甜蜜同居中的張曦雯（Kelly）；王敏德與Janet Ma夫婦；邵音音女兒許湘韻Jean與先生波多野裕介；法國人妻周汶錡；新晉日本人夫吳業坤；跟澳籍老公共築幸福家庭的車婉婉；生於跨國家庭並遇上德國老公Simon Van Damme的貝安琪；擁有暖男英國丈夫的李蕙敏；以及嫁給美國老公的黃佩霞。

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張曦雯追男友

張曦雯在第一集中分享她同加拿大男友Mark的戀愛故事。

Kelly上年於社交媒體發布男友相片大方公開戀情，她在節目中自爆兩人10年前在酒吧相識，初期便確定對方是自己的理想型，於是努力「發功」，會主動發信息給對方，甚至在Mark出現地點假裝巧遇。但兩人一直兜兜轉轉，多年後才把握時機將關係升級成為男女朋友，並甜蜜同居中。

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七師傅獲老公一見鍾情

第二集則請到「搵鬼」經驗豐富的七師傅，一向風趣的她，在節目中分享戀愛經，建議像主持嘉姐這樣的「中女」應該開發外國市場。

因為外國人「不會看人」，在香港被定義為醜、老、嫁不出的女生，在外國卻非常搶手。說畢七師傅即聲明自己的荷蘭老公阿龍早在亞洲生活多年，已具備分辨美女的能力，所以追求自己。

阿龍亦現身於節目，表明多年前已對亞洲文化感興趣，房間更張貼一位華人女星的海報，來港後遇見七師傅，認為她跟海報上的人非常相似所以一見鐘情，七師傅隨即迫不及待開估那位海報中的女明星就是演員鞏俐。

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