【認知障礙】67歲布斯韋利士患認知障礙症　認清10大警號+1分鐘自我測試

▲ 67歲的布斯韋利士證實患上認知障礙症。（AFP圖片）

67歲荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）去年宣布因患上失語症而退出影壇，結束42年演藝生涯。其家人2月16日在社交平台發表聲明，指他證實患上「額顳葉認知障礙症」（Frontotemporal Dementia）。

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布斯韋利士的家人在Instagram上發表聲明，指他已證實患上額顳葉認知障礙症，「雖然令人悲痛，但最終得到較明確的診斷，也是一種解脫。」

家人指，「現時沒有方法治療這種病，我們希望在未來幾年會有新突破。在他患病之際，希望所有媒體的注意力，都集中在這個有待更多認識和研究的疾病上。」

本港10萬人患有認知障礙症

「額顳葉認知障礙症」是認知障礙症的一種。據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心一級職業治療師文紫瑩，曾接受TOPick訪問時指出，在香港有認知障礙的多為65歲或以上，少於65歲的患者稱為早發性認知障礙。

認知障礙3大種類

阿爾茲海默氏症：最常見的類型，佔了香港腦退化症個案總數的三分之二，患者50歲或以上居多，患者的退化是漸進式。

血管性認知障礙症：第二常見的類型，約佔腦退化症個案總數的3成，患者主要因腦中風或血管疾病，導致積聚性腦部損壞所致。

其他：散播性路易氏體認知障礙症、亨廷頓舞蹈症、額顳葉認知障。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。

當病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

初步自我測試

AD8 是一項自我測試的篩選工具，用以對認知障礙症作出初步評估，以下8題中有2題或以上情況，必須加以留意，宜找專業人士再作評估：

1.判斷困難，例如無法下決定、判斷出錯、難以決定財務安排、思考出現問題等。

2.對活動或嗜好的興趣下降。

3.相同的問題、故事和說話不斷重複。

4. 學不會或很難才學會使用工具、設備和儀器，例如電腦、音響、微波爐和遙控器。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理財務變得困難和吃力，如計算銀行帳戶的收支、報稅和繳費。

7.記不住正確的約會、看醫生時間。

8.日常出現思考或記憶問題。

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責任編輯：羅嘉欣