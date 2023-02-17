【活力午餐】小五生疑午餐後腸胃炎未能上學　港爸打逾1小時電話才成功退款

▲ 「活力午餐」下周一及二暫停供應飯盒予中小學，料逾10萬學生受影響。

大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」昨日(16日)表示，近日收到個別學校通知有學生進食飯盒後感到不適，考慮後決定下周一及二暫停供應兩天。事件料導致200間學校受影響，除了學校要啟動緊急應變措施，家長方面都非常關注事態發展。有家長指兒子懷疑進食活力午餐飯盒後腸胃炎，今日未能到學校上課，丈夫打了一個小時電話才退回今日的午餐費用。

育有10歲兒子的陳太接受TOPick記者訪問，表示兒子現正讀小五，學校已用了活力午餐多年，一直很放心，也相安無事，而阿仔亦都覺得好食，後來陳太做全職媽媽後，跟仔仔商量可以整飯盒讓他帶回校，不過仔仔堅持要訂飯，而陳太也尊重兒子意見，繼續訂飯，供應商亦能保持水準。

發燒至39.1度

疫情過後學校開始恢復全日授課，學校繼續使用活力午餐作為供應商，但飯盒質素跟疫情前有很大出入。陳太指，仔仔正值發育時期，有投訴飯盒分量太少唔夠食，以及飯好硬、另外本來訂C餐，但來到變B餐，直到上星期五(2月10日)，仔仔進食完活力午餐的飯盒後開始肚痛：

13號肚屙，14號冇胃口，15號學校運動會後頭暈，到16號發燒至39.1度，經醫生診斷後，證實患上腸胃炎及感冒。

陳太表示，丈夫得悉事件後，相當勞氣及對活力失去信心，打電話去活力午餐及食環處投訴，並要求退回飯錢，但打逾1小時電話後活力才有人接聽，幾經周旋下才退回今日(17日)的飯錢，而食環處則表示會跟進事件。

問到陳太其他同學有否進食活力午餐後感不適，她說:「同班同學沒有，但不同的級別有零星個案。」陳太指有家長群組傳出，成功退回2月份餘下的飯錢。

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記者:陳麗薇