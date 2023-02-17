【奇蹟的罐頭料理】黃紫恩驚變《家有囍事》吳君如　Jojo呻遭摧毀形象：監製長期大整蠱

▲ J2節目《奇蹟的罐頭料理》

四大名廚——楊尚友（Christian Yang）、蔡家富（Gabriel）、徐蒝（Margaret）及陳希裕（Justin）坐陣的J2飲食節目《奇蹟的罐頭料理》，並邀為增趣味性，每集會找來J2er拍趣味短劇。而「J2女神」黃紫恩（Jojo），在日前播出的一集犧牲靚樣演人母。

Jojo拍畢亦忍不住在社交網大呻：「當初入呢行係為咗做一個仙氣靚女，但好似同呢條路越走越遠。」原來Jojo當日是到現場才知要扮演阿媽，造型更是監製指定的吳君如《家有囍事》師奶造型。

問Jojo有否覺得監製刻意摧毁其女神形象，她笑說：「監製長期都大整蠱我架啦！希望以後有眼光嘅監製或導演睇到我本質都係一個有仙氣嘅靚女，安排番一個仙氣嘅角色畀我做。」

▲ Jojo犧牲靚樣扮師奶。

撞啱聲沙更似阿媽

Jojo之前才於同一節目中以性感小野貓造型亮相，相隔未幾又扮阿媽，反差之大令她也覺得備受挑戰，又指樂於演媽咪多過小野貓：「論好玩同chill嘅程度，一定係扮阿媽，我嗰日拍仲要有啲唔舒服，把聲沙晒，勁似阿媽催飲湯煩住阿仔嗰啲。」

罐頭美食方面，Gabriel該集施展渾身解數將港人常飲的「罐頭忌廉湯」及「罐頭番茄湯」炮製成有醬點的「芝心西班牙可樂餅」，並大爆太太在情人節下廚時因唔識勾芡，將蟹肉栗米羹煮成栗米湯的慘痛經歷。

Margaret則用「罐頭ABC雜菜湯」及「罐頭南瓜湯」製作「雙色即是緣份」兩款不同口味粉皮，並指ABC湯中的ABC並非單單指字母而是當中的維他命，讓觀眾食好西兼長知識。

▲ Gabriel用「罐頭忌廉湯」及「罐頭番茄湯」炮製成「芝心西班牙可樂餅」。

大阪燒變雞蛋仔？

除Jojo，Liam的「變裝」機會亦不少，獲監製欽點在短劇中扮演PIKO太郎的他，扭身扭勢獻唱「日本罐頭」版《PPAP》，相當抵死。

談到演繹PIKO太郎難度，Liam說：「嗰種壞壞哋又好有喜劇感嘅大叔感覺，其實唔容易，都覺得自己展現唔到好靈活好放嘅感覺。」

Liam直認有翻看原作模仿：「拍緊嘅時候有播住歌，如果唔係跟唔到個節奏，要做到聲畫同步。」並透露一身造型令製作組爆笑兼大讚還原度高。

該集主題是日本罐頭，當中最特別的是楊尚友選用的「罐頭大阪燒」變身成雞蛋仔。,至於Margaret則勝在夠勇，竟用「罐頭紅豆」為經典劣食「紅豆軍艦」一雪前恥，壽司用料除有紅豆外，更有日本蕃薯及抹茶飯，配以扮成豉油的焦糖醬汁，相當有創意。

最新影片推介：