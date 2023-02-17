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【食用安全】生劏鱸魚驚見異形怪物　網民疑為寄生蟲專家拆解真身

食用安全 13:37 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

鱸魚驚見「異形寄生蟲」，網民疑為寄生蟲專家拆解真身。

喜歡食魚的人士要注意了，原來有一種近似異形的寄生蟲，常附身於鮮魚的魚舌上！早前有網民發文，在生劏一條鱸魚之際，竟然在其舌頭上發現寄生蟲，並將圖片上載至網上，然後笑稱可以椒鹽炸食。由於該寄生蟲外貌十分「核突」，其他網民紛紛大感驚嚇，且表示嘔心。不過有人亦指其實相中的「異形」真身其實是縮頭魚蝨，屬常見的魚類寄生蟲；有專家則指此魚蝨其實並不罕見，以吸收魚血為生，常寄身於魚舌，惟對人類則無毒無害，叫市民無需過份擔心。

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TOPick診症室
【TOPick診症室】女友情緒受困成「恐怖情人」　港男欲分手卻墮致命愛情

有網民早前於「香港街市魚類海鮮研究社」上載圖片，指從一條鱸魚舌頭內，發現了2條身體呈黑狀的寄生蟲，由於賣相並不討好，令其他網民直呼恐怖。不過，事主卻好像毫不害怕，反指其實對此種寄生蟲並不陌生，過去亦曾在石斑身上見過，更笑言「椒鹽應該食得下」、「 連渣食更補！」。不過，對事主的玩笑，不少網民卻大敢認同，形容寄生蟲「極度恐怖」、「似異形」、「頭皮有啲想發麻」...

專家揭露異形真身

香港海鮮業聯合總會主席李彩華則指此寄生蟲俗稱「魚蝨」，一般會寄生蟲在魚舌上，有時魚鰓亦有機會。由於牠們會吸取魚血及其營養，魚被其寄生後，健康會有所影響，可能會縮短了其壽命；但對人體則不無毒無害。

香港魚類學會會長莊棣華接受TOPick訪問解釋，魚嘴中的巨蟲真身為「縮頭水蝨科」生物，屬甲殼類海產一族，會透過寄生在魚身上咬開皮肉吸血，有機會導致潰爛痿縮，舌頭等被寄生部份空間會被牠取代。除了會在舌頭部位出現，也會在魚鰓、魚鰭、頭部等部位寄生。

莊會長續指，縮頭魚蝨並非本身就十分巨大，而是幼小的縮頭魚蝨遇到魚寄主後，魚鰓依附寄生，並在魚身咬開皮膚形成傷口，吸食血液越長越大。不過，此寄生生物不會對魚類造成致命威脅，人若不小心食用，也不會對身體造成健康威脅。

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責任編輯：羅嘉欣

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