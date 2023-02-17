【西太后】Vivienne Westwood倫敦追思會　黃偉文+碧咸嫂盛裝送別最後一程

▲ 「西太后」Vivienne Westwood昨天於倫敦舉行追思會，出席的來賓有Victoria Beckham、黃偉文和Kate Moss。

英國時裝設計師「西太后」Vivienne Westwood於去年12月逝世，享年81歲，令人惋惜，不過她的追思會事隔個半月於昨天（16號）才正式舉行，當日不少國際上著名的設計師、影星和名人紛紛出席，當中包括香港的黃偉文（Wyman）、「碧咸嫂」Victoria Beckham和Marc Jacobs等，大家都遠道而來送「Punk后」的最後一程。

昨天舉行的追思會在倫敦的Southwark Cathedral教堂舉行，據Wyman於IG上載圖片和文字，當日的dress code（及我們人生）提示，西太后說：

When in doubt,dress up.

顧名思義是希望今天來到的大家都以盛裝出席，背後的潛台詞不就是黃偉文其中的一首《小團圓》歌詞上寫到「在最壞時候懂得吃捨得穿不會亂」嗎？

▲ 身處倫敦的Wyman，曾於米蘭VW時裝展上當過男模，加上VW是他偶像，當然出席她的追思會。（圖片concertyy ig）

而著名的時裝編輯Suzy Menkes亦於IG中引述，追思會的來賓計有專程由紐約飛抵倫敦的Marc Jacobs、巴黎的時裝設計師Jean Charles Castelbajac、從英國郊區趕來的名模Kate Moss，「碧咸嫂」Victoria Beckham和時裝設計師Paul Smith等。

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在追思會上台憶述Westwood的來賓，有曾在電影《Harry Potter》中飾演Bellatrix Black的女演員Helena Bonham Carter、歌手Nick Cave和好友樂隊The Pretenders的主音兼結他Chrissie Hyde，當然更少不得她的丈夫Andreas Kronthaler作主禮，齊齊向這位偉大的時裝設計師說聲一路好走。