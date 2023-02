【西太后】Vivienne Westwood倫敦追思會　黃偉文+碧咸嫂盛裝送別最後一程

英國時裝設計師「西太后」Vivienne Westwood於去年12月逝世,享年81歲,令人惋惜,不過她的追思會事隔個半月於昨天(16號)才正式舉行,當日不少國際上著名的設計師、影星和名人紛紛出席,當中包括香港的黃偉文(Wyman)、「碧咸嫂」Victoria Beckham和Marc Jacobs等,大家都遠道而來送「Punk后」的最後一程。

昨天舉行的追思會在倫敦的Southwark Cathedral教堂舉行,據Wyman於IG上載圖片和文字,當日的dress code(及我們人生)提示,西太后說:

When in doubt,dress up.