【活力午餐停產】學校形容事件倉卒　會向供應商追討如退飯錢

▲ （資料圖片）

不少學生報稱進食「活力午餐」飯盒後身體不適，供應商下周一（20日）及二（21日）會暫停供應，以檢視製作過程，預計數以十萬名師生受影響。有受影響小學的校長 形容事件倉卒，但會聯絡食肆提供餐單再交由家長自行訂購，亦有校長指 會向大家樂集團追討賠償。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，家長有埋怨及不服氣的情況。但他指，大家樂有提供補償方案，如退回飯錢、另外賠償兩日飯錢等，學校稍後也會再向供應商追討。他亦認為有很多處理方法，學生可帶乾糧或留待2時40分放學後去食東西，稱只是兩日的事。

聖公會德田李兆強小學校長温志揚形容事件倉卒，指「活力午餐」昨日（16日）傍晚發公告後，才得悉下周一已未能提供午膳，校方需要今日（17日）立刻應對。他亦表示，逾600名學生訂購了有關午餐，校方會聯絡附近食肆提供下周一及二的餐單，再交由家長自行訂購，過程中或需要家長義工協助送飯，另外也容許家長為子女訂購外賣。而學生亦可自備午膳，或由家長送飯。

亦有中學向家長發出通告稱，初中班級受到活力午餐事件影響，受影響兩天須改為自行帶飯、家長送飯，或由校方代購$12一個芝士豬柳蛋漢堡包，供家長於通告上剔選。但有家長反映只得一個漢堡包做午餐是「唔夠飽」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9