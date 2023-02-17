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【掃貨攻略】荷花BB展一連3日會展開幕　必買Mustela限量版安徒生系列

休閒消費 12:04 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

Mustela推出限量版安徒生童話系列，於荷花BB展有售。

盛大的荷花 BB 展於今日起至2月19日於灣仔會展舉行，展場裡會有不少限量產品發售，例如是天然有機的Mustela限量版安徒生童話系列，深受不少家長愛戴。

法國護膚品牌Mustela，自 1950年推出多款天然有機產品，今年就首次與意大利知名插畫家 La Tata Maschio 聯乘，推出經典限量版安徒生童話系列禮盒。

禮盒內包括兩款皇牌洗護呵護產品，包括小紅帽髮膚沐浴啫喱 （500ml），以及小木偶水份潤膚乳（300ml）。小紅帽髮膚沐浴啫喱是具有天然成分的髮膚沐浴啫喱，溫和潔淨不含皂性，能徹底清潔並照顧初生嬰兒的脆弱肌膚及頭皮，有滋潤及舒緩作用。產品在皮膚科和兒科醫學監控下進行測試，安全低敏。

而小木偶水份潤膚乳則質地水感輕盈不黏膩，可為初生嬰兒和兒童的皮膚提供即時和持久的保濕效果。潤膚乳更額外添加葵花籽油、維他命 E 等成分，能做到快速補水、持久保濕的效果。

荷花BB春季購物節
日期：即日起至2月19日
地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1
票價：成人$30、小童$20（一米以下小童免費）

記者︰黃依情

 

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